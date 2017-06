Rommé, Tanz und Politik für Senioren

artikel-ansicht/dg/0/

Storkow (MOZ) Der Seniorenbeirat der Stadt Storkow hat auch in diesem Jahr verschiedene Veranstaltungen anlässlich der 24. Brandenburgischen Seniorenwoche auf die Beine gestellt. Von Montag bis Sonnabend wird in der kommenden Woche Programm geboten.

artikel-ansicht/dg/0/1/1579960/

Am Montag wird um 12 Uhr zu einem Rommé-Nachmittag ins Haus der Begegnung in Storkow geladen, um 13 Uhr wird in Alt Stahnsdorf um den Pokal der Bürgermeisterin gekegelt. Am Dienstag geht es um 14.30 Uhr mit dem Programm los. Dann wird ein Kartenspiel-Nachmittag in der Storkower Storchenklause angeboten - es geht um den Pokal des Seniorenbeirats. Am Mittwoch werden Gäste erwartet: Um 10 Uhr beginn ein Sportfest im Friedensdorf. Mit von der Partie sind Senioren aus der polnischen Partnerstadt Opalenica. Politisch geht es am Donnerstag zu. Für 17 Uhr wird ein Gespräch im Rathaus mit Kommunalpolitikern zum Thema Seniorenpolitik angekündigt.

Und was wäre eine gelungene Seniorenwoche ohne Musik und Bewegung? Eben. Deswegen wird am Freitag zum Seniorentanz eingeladen. Beginn ist um 15 Uhr im Rathaus. Der Unkostenbeitrag beträgt drei Euro pro Person. Die Brandenburgische Seniorenwoche endet am Sonnabend mit einer Fahrt mit dem Landstreicher nach Bad Saarow und einer Dampferfahrt. Doch es gilt: Die Abschlussveranstaltung ist bereits ausgebucht.