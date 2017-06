Zeitreise durch die Feuerwehr-Geschichte

artikel-ansicht/dg/0/

Wenn heute Nachmittag das Feuerwehr- und Technikmuseum seinen 25. Geburtstag feiert, hoffen die Verantwortlichen auf eine ganz besondere Ehre. Die Einrichtung könnte eine Zertifizierung erhalten, die sonst kaum ein Feuerwehrmuseum besitzt. Vergeben werden diese von einem Zusammenschluss von mehreren europäischen Ländern, die Feuerwehrmuseen zertifizieren. "Dafür ist ein umfangreicher Katalog abzuarbeiten. Das besondere ist, das wir erst das fünfte Museum in ganz Europa wären, das diese Auszeichnung besitzen würde", berichtet Jürgen Preuß, Hausverantwortlicher für das Feuerwehrmuseum.

Zur heutigen Feierstunde erwartet der ausrichtende Verein der Freunde und Förderer des Feuerwehrmuseums Eisenhüttenstadt neben zahlreichen Weggefährten Bürgermeisterin Dagmar Püschel sowie Unterstützer und Sponsoren.

Das Museum zählt bundesweit zu den führenden Einrichtungen seiner Art - vor allem wegen der zahlreichen Exponate. Das älteste stammt aus dem Jahr 1750: eine Karrenhanddruckspritze. Diese wurde in der Stadt Raguhn bis zum Jahr 1945 genutzt. Und in einer großen Glas-Vitrine liegen Kopfbedeckungen von Feuerwehrleuten aus der ganzen Welt: Aus dem Vatikan, aus den USA, aber auch aus der Eisenhüttenstädter Partnerstadt Saarlouis. Außerdem gibt es eine alte und vollständig erhaltene Feuerwehruniform aus dem Jahr 1895, einen historischen Feuermelder sowie mehr als ein Dutzend historische Fahrzeuge und eine sehenswerte Literatursammlung. Insgesamt sind in der Heinrich-Pritzsche-Straße etwa 50000 Exponate untergebracht. Natürlich sind nicht alle davon ständig in der laufenden Ausstellung zu sehen, viele lagern im Depot. Dennoch ist eine Zeitreise durch das Feuerlöschwesen vom 16.Jahrhundert bis in die Gegenwart möglich.

Offiziell feiert das Feuerwehr- und Technikmuseum im Eisenhüttenstädter Ortsteil Fürstenberg zwar erst seinen 25. Geburtstag, doch die Geschichte einer der umfangreichsten und bedeutendsten feuerwehrhistorischen Sammlungen Deutschlands begann bereits in den 1950er-Jahren. Dietrich Kunger, ein mittlerweile verstorbener Fürstenberger Feuerwehrmann, engagierte sich damals dafür, dass ausrangierte Feuerlöschtechnik nicht vernichtet wurde. Unter seiner Leitung entstand aus Altbeständen regionaler Feuerwehren eine Sammlung, die den Grundstock für das in den 1970er-Jahren in einem Wohnhaus gegründete Brandschutzkabinett bildete.

Kinder und Jugendliche sollten dort etwas über Brandschutzprävention erfahren. Und der guter Ruf sorgte für immer neuen Nachschub an Alttechnik aus der ganzen DDR. Doch das Depot des Kabinetts im heutigen VII. Wohnkomplex fiel den Stadtplanern zum Opfer, die dort Wohnblöcke hinsetzten. So wurde eine 700 Quadratmeter große Industriehalle in der Heinrich-Pritzsche-Straße errichtet, die 1992 mithilfe von Landesmitteln fertiggestellt wurde.