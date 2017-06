Beitragsentlastung für viele Eltern

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Frankfurt (Oder). Die Stadtverordneten haben am Donnerstag mehrheitlich für ein neues Elternbeitragsmodell gestimmt. Viele Eltern müssen damit bald deutlich weniger für den Kitabesuch ihrer Kinder dazuzahlen. Diskutiert wurde erneut über die Einführung von Mindestbeiträgen für einkommensarme Familien.

artikel-ansicht/dg/0/1/1579966/

Als gelungene "Quadratur des Kreises" bezeichnete Sozialdezernent Jens-Marcel Ullrich (SPD) das von der Verwaltung vorgelegte neue Elternbeitragsmodell. Ganz so weit wollte die Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses Sandra Seifert (Linke) nicht gehen, sie sprach von einem "qualitativ guten und zustimmungsfähigen Kompromiss" und würdigte die zurückliegende Debatte, die von einem Höchstmaß an Sachlichkeit und Beteiligung von Interessenvertretern geprägt gewesen sei. "Die Vorlage erfüllt im wesentlichen die Forderung, Familien mit niedrigen und mittleren Einkommen zu entlasten", fasste Sandra Seifert zusammen. Das sah eine deutliche Mehrheit der Stadtverordneten genauso. Auch der Vorsitzende des Kita-Elternbeirats Christoph Hochwald begrüßte den Kompromiss.

Für die allermeisten Frankfurter Eltern bedeutet der Beschluss: ab 1. Oktober haben sie mehr vom Netto. Abhängig vom Haushaltseinkommen, dem Alter und der Anzahl der Kinder sowie der Betreuungszeit fallen die Entlastungen unterschiedlich aus. Die in der Grafik dargestellten Beispielrechnungen für 6 bis 8 Stunden betreute Kitakinder (3 bis 6 Jahre) zeigen, dass vor allem Eltern mit niedrigem und mittlerem Jahresnetto zwischen 10000 und 40000 Euro profitieren.

Bei einem Jahreseinkommen von 30000 Euro sind Ersparnisse von fast 100 Euro möglich. Hier setzten in der alten Elternbeitragsordnung bereits die Höchstbeiträge ein. Das neue Beitragsmodell differenziert nun jedoch auch im einkommensstarken Bereich. Damit einher geht ebenso eine Anhebung der Höchstbeiträge. Im Beispiel müssen besserverdienende Eltern ab einem Nettoverdienst von 48800 Euro künftig 233 Euro statt wie bisher 191 Euro zahlen. Laut einer statistischen Erhebung der Stadt unter allen Kitas gelten in Frankfurt rund 13,3 Prozent aller Familien als einkommensreich, haben also mehr als 50157 Euro im Jahr zur Verfügung. Die vorgesehen Erhöhungen treffen dabei ausschließlich Eltern mit einem Kind. Mit dem zweiten und dem dritten Kind sinken die Beiträge - anders als bisher - auch für sie auf 80 und 60 Prozent.

Zwei weitere Neuerungen berühren einkommensarme Familien. Bisher lag die Grenze, ab der das Einkommen zur Berechnung der Beiträge herangezogen wurde, bei 9800 Euro. Ab 1. Oktober sind dies 17600 Euro. Wer weniger Netto zur Verfügung hat, zahlt künftig den - ebenso neu eingeführten - Mindestbeitrag.

Empfänger von Leistungen wie Hartz IV oder nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mussten bislang nichts für den Krippen-, Kita- oder Hortbesuch dazu bezahlen. Allerdings wurden auch sie an den Kosten für Frühstück und Vesper beteiligt. Diese Zuzahlungen entfallen, werden aber auf die Elternbeträge umgelegt. Der Mindestbeitrag stellt die im Juristendeutsch so bezeichnete häusliche Ersparnis dar - das Geld, das Eltern zu Hause für ihr Kind für Getränke, Frühstücksbrot und Obstmahlzeit am Nachmittag ausgegeben hätten. Die Höhe des Grundbeitrages ist ebenfalls abhängig von der Anzahl der im Haushalt lebenden Kinder. Im Beispiel liegt er zwischen 10 und 16 Euro.

Mit der neuen Beitragsordnung einher gehen auch eine Reihe redaktioneller und rechtlicher Klarstellungen. Die gravierendste betrifft Eltern von Kindern mit Behinderung. Sie mussten bisher keine Beiträge bezahlen, weil die Elternbeitragsordnung in diesem Punkt missverständlich war. Künftig müssen auch sie abhängig vom Einkommen etwas für den Kitabesuch dazubezahlen. Um sie dennoch zu entlasten, setzt die Verwaltung auf eine "Frankfurter Lösung": Betroffenen Familien können einen behinderungsbedingten Mehrbedarf von ihrem Jahreseinkommen, das Grundlage der Beitragsermittlung ist, abziehen. Für Kinder unter sechs Jahren sind das 995,40 Euro, für unter 14-Jährige 1222,20 Euro.

Die Elternbeitragsordnung ist eine Empfehlung an die freien Kita-Träger in der Stadt, die in der Regel von allen einvernehmlich umgesetzt wird. Laut Ina Grahl von der Stadtverwaltung haben allerdings drei Einrichtungen angekündigt, geringfügig von den Empfehlung abzuweichen, weil dort Frühstück und Vesper weiter von den Eltern mitgebracht werden sollen.

Die Stadt verzichtet mit dem neuen Beitragsmodell in diesem Jahr auf Einnahmen in Höhe von 168000 Euro, ab 2018 auf geschätzte 672000 Euro.

Während SPD, Linke und CDU den gefundenen Kompromiss lobten, kritisierten die Grünen die Einführung des Mindestbeitrages. Die AfD sprach sich gegen die zusätzlichen Belastungen für Gutverdiener mit einem Kind aus.