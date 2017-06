Die Schuhe bleiben auch im Wasser an

artikel-ansicht/dg/0/

Grünheide (MOZ) Heimatfest in Bewegung lautet das Motto am Sonntag in Grünheide. Zum mittlerweile zwölften Mal geht der Wald- und Seenlauf über die Bühne, während der SwimRun nach der Premiere im Vorjahr seine zweite Auflage erlebt.

Etwas mehr als 60 Anmeldungen lagen bis Donnerstag bereits vor. Als Ausrichter fungiert erneut der Verein Multisport LOS, unterstützt von der Gemeinde und dem Grünheider SV sowie der DLRG und erstmals auch vom Fürstenwalder Schwimmverein.

Der Wettbewerb im Swim & Run umfasst 250 Meter im Wasser und einen anschließenden 1,4-km-Lauf. Startberechtigt sind Teilnehmer ab 12 Jahre, los geht es um 10.20 Uhr am Werlseestrand. "Die Kombination der Distanzen eignet sich ideal für Einsteiger, denn auch ein Läufer, der nur gelegentlich schwimmt, kann diese Abschnitte bewältigen", versichert Langstreckenschwimmer und Vereinsvorsitzender Malik Sehovic vom Fürstenwalder SV.

Um 12 Uhr startet dann der SwimRun. Die Ursprünge dieses noch ambitionierten Ausdauer-Zweikampfes liegen in Skandinavien. Das Besondere: Es gibt mehrere Wassergänge ohne Kleiderwechsel, es wird also in voller Montur geschwommen, einschließlich der Laufschuhe. Die Distanzen in Grünheide: jeweils 5x250m Schwimmen und 1,15 km Laufen, Start um 12 Uhr (18 Jahre und älter).

Multisport-Vereins-Chef Nic Rohmann empfiehlt die Benutzung einer sogenannten Pullbuoy: "Das ist ein knochenförmiges Schaumstoffstück, das beim Kraulschwimmen zwischen die Beine geklemmt wird. Dadurch wird ein Auftrieb im Wasser erzeugt, welcher den erhöhten Widerstand durch das Tragen der Schuhe ausgleicht. Und durch das minimale Gewicht der Pullbuoy lässt sich diese während des Laufens beispielsweise problemlos durch ein Startnummernband fixieren oder bei kurzen Strecken in der Hand halten." Die Schwimmhilfen können gegen Pfand ausgeliehen werden.

Ab 13.45 Uhr bietet Multisport LOS zudem einen Trainingswettbewerb an. Dabei werden die Athleten von Rohmann begleitet: Gemeinsam werden im Wechsel sechs Wasserpassagen mit gut zwei Kilometern und sieben Laufabschnitte über insgesamt 13km zurückgelegt.

Die klassischen Laufwettbewerbe führen derweil über 1,2 und 3,8 sowie 12,65Kilometer, hinzu kommt ein Bambinilauf der Jahrgänge 2001 und jünger über 280Meter. Die Jüngsten werden um 9.20 Uhr von Ortsvorsteher Uwe Werner auf die Strecke rund um die Festwiese am Werlsee geschickt, zehn Minuten später folgen die Läufe der Schüler der Jahrgänge 2006 bis 11 (bis zum Eichbrand und zurück) und 2003 bis 05, die diese Runde dreimal absolvieren. Um 10 Uhr schließlich startet der Hauptlauf, der über den Campingplatz Mölle Süd bis nach Kleinwall und zurück über den Löcknitztalweg führt.

Eine Startgebühr wird für keinen der Wettbewerbe erhoben. Startbutton und Urkunden sowie Verpflegung stiftet die Gemeinde. Die Multisportler selbst sind mit einem halben Dutzend Aktiven dabei.

Nachmeldungen vor Ort sind bis eine halbe Stunde vor dem Start möglich. Sicher wird es einige Kurzentschlossene geben, auch wenn die Zahl der "Konkurrenzveranstaltungen" groß ist. "Neben dem Scharmützelsee-Lauf im Rahmen des Oder-Spree-Cups findet ja auch der Beeskower Altstadtlauf statt, und nicht zuletzt der 11. BerlinTriathlon im Treptower Park", weiß Rohmann.

Ausschreibungen und weitere Infos: www.multisport-los.de/