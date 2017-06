"Pusteblume" zieht in Jägerstraße

artikel-ansicht/dg/0/

Schöneiche (MOZ) Die Gemeindevertretung Schöneiche hat am Mittwochabend die Frage geklärt, wo zukünftig welche Kita ihr Zuhause hat. Einstimmig beschlossen wurde, dass in den geplanten Neubau der Kindertagesstätte in der Jägerstraße die kommunale Integrationskita Pusteblume mit 75 Betreuungsplätzen zieht. Diese ist derzeit in der Karl-Marx-Straße untergebracht. Die Fertigstellung der neuen Kita ist für Ende 2018 geplant, der Umzug der Pusteblume für Anfang 2019. "Wir gehen nach jetzigem Stand davon aus, dass alle Mitarbeiter, Kinder und die Einrichtung umziehen", sagte Bürgermeister Ralf Steinbrück. "Was die Kinder angeht, da treffen natürlich die Eltern die Entscheidung."