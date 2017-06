Wo Leichhardts Lehrer ruht

artikel-ansicht/dg/0/

Der für die Wissenschaftsgeschichte wohl bedeutendste Mensch, der auf dem Zauer Friedhof begraben ist, ist Pastor Anton Friedrich August Rödelius (1779-1858). Als Zauer Dorfpfarrer unterrichtete er den jungen Ludwig Leichhardt (1813-1848), der als Erwachsener Teile des australischen Kontinents erkundete. Rödelius bereitete im Privatunterricht Ludwig Leichhardt von 1826 bis 1829 auf den Besuch des Cottbuser Gymnasiums vor. Wie aus Leichhardts Tagebüchern hervorgeht, sammelte er unter Anleitung des Zauer Pfarrers Schmetterlinge, bestimmte Pilze und erlernte Fremdsprachen. Damit legte Rödelius bei seinem Schüler den Grundstein von dessen späterer Karriere als Wissenschaftler, dessen Namen in Australien jedem Schulkind geläufig ist.

Das Grab von Anton Friedrich August Rödelius liegt an der südöstlichen Außenwand der Marienkirche in einem Bereich, in dem mindestens fünf Gräber von Pfarrern und deren Familienangehörigen zusammengefasst sind.

Alle Gräber des erhaben gelegenen Gottesackers sind so ausgerichtet, dass die Toten, wenn sie denn noch sehen könnten, gen Osten, sprich gen Jerusalem blicken würden. In Jessern sei dies genau anders herum, weiß die Zauer Pfarrerin Dörte Wernick. Dort sei man aber findig und lege die Toten verkehrt herum ins Grab, sodass auch sie gen Osten ausgerichtet liegen. Vom Friedhof Zaue aus genießt man vor allem in der laubfreien Zeit einen großartigen Ausblick auf den Schwielochsee. Alle Gräber verfügen über eine Liegezeit von 30 Jahren, vielerorts üblich sind lediglich 20 Jahre. Einige der historischen Grabsteine, die in Zaue häufig in Kreuzesform ausgeführt sind, hat die Gemeinde aufbewahrt und an die östlichen Giebelseite der Kirche angelehnt. Eine alte Grabplatte befindet sich gleich neben dem einstigen gotischen Hauptportal am Westgiebel. Es handelt sich mutmaßlich um das Monument für einen Pfarrer, der im Dreißigjährigen Krieg umgekommen war.

An der westlichen Giebelseite der Kirche befindet sich auch das Grab von Agnes Alberts, der Ehefrau eines Dorfschullehrers. Er hatte den Wunsch, seine Frau möge so beerdigt werden, dass er das Grab vom Küchenfenster des angrenzenden Schulgebäudes aus sehen kann. Diesem Wunsch wurde entsprochen. Die Grabbeschriftung ist übrigens im Jugendstil ausgeführt. Am Ostgiebel fallen zwei stelenartige Grabsteine auf. Es handelt sich um die Urnengrabmäler von Dorothea Schmidt (gest. 1828) und Wilhelm Schmidt (gest. 1837). Die Familie war in der Region als Unternehmer und Gutsverwalter in hervorgehobener Stellung.

Eine weitere Besonderheit des Zauer Friedhofs ist der Dahliengarten, der östlich angrenzt. Die dort angepflanzten Dahlien stammen aus den Bauerngärten der Gegend. Seit dem Jahr des 200. Geburtstags Leichhardts (2013) ist der Garten mit der Leichhardt-Dahlie, der Lieblingsblume Leichhardts, bepflanzt.

Wie Pfarrerin Dörte Wernick schmunzelnd bemerkt, zieht sich der Weg zum örtlichen Badestrand quer über den Friedhof. Es handelt sich um jene Querverbindung, die unterhalb des Pfarrhauses, unweit des Dahliengartens, in den "Heller Weg" mündet. So wird jeder Badende, bevor er den Genüssen des Diesseits frönen kann, an das Jenseits erinnert.

Auf dem Friedhof liegen die Gebeine der Bewohner des Kirchspiels, das neben dem Hauptort Zaue die Orte Goyatz, Jessern, Guhlen und Ressen umfasst. Die Kirchengemeinde umfasst aktuell etwa 420 Mitglieder.