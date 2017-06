20 Jahre nach der Oderflut

artikel-ansicht/dg/0/

Ziltendorf (MOZ) An den Sommer 1997 haben die Menschen aus der Ziltendorfer Niederung bleibende Erinnerungen. Die Oder trat seinerzeit über die Ufer und begrub Häuser und Landflächen unter sich. Mit einem Gedenkgottesdienst soll am Sonnabend in der Ernst-Thälmann-Siedlung an das verheerende Oderhochwasser vor 20 Jahren erinnert werden. "Gleichzeitig möchten wir mit dieser Veranstaltung Dankeschön sagen - an alle Helfer und Spender von damals", erklärt Amtsdirektor Danny Busse.

Er hatte sich im Vorfeld darum bemüht, die zentrale Veranstaltung des Landes in die Ziltendorfer Niederung zu holen. "Schließlich waren die Menschen hier am meisten von dem Hochwasser betroffen. Doch leider hat man sich dagegen entschieden, was ich sehr bedauere", sagt Busse. Um dennoch den damaligen Einsatz und die Hilfsbereitschaft untereinander gebührend zu würdigen, entschloss sich das Amt Brieskow-Finkenheerd dazu, eine Gedenkveranstaltung in der Ernst-Thälmann-Siedlung zu veranstalten. Der Gottesdienst des Amtes und des Pfarrsprengels findet am Sonnabend um 11 Uhr mit einem Gottesdienst am großen Findling, dem Gedenkstein in der Thälmann-Siedlung, mit Ziltendorfs Pfarrer Mathias Wohlfahrt statt. Ihr Kommen zugesagt haben auch Landrat Rolf Lindemann, Superintendent Frank Schürer-Behrmann und die Posaunenchöre aus Fürstenberg und Müllrose. Im Anschluss gibt es ein gemeinsames Mittagessen in und um das Bürgerhaus, ehe in der Thälmann-Siedlung der traditionelle Volksangeltag gefeiert wird.

Die zentrale Gedenkveranstaltung des Landkreises Oder-Spree soll dann am 15. Juli in der Eisenhüttenstädter Inselhalle stattfinden. Unter anderen werden dazu Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke sowie seine beiden Amtsvorgänger Manfred Stolpe und Matthias Platzeck erwartet. Die drei werden auch beim zentralen Gedenkgottesdienst des Landes dabei sein, der am selben Tag um 10 Uhr in der Ziltendorfer Kirche stattfindet.

Am 23. Juli, dem 20. Jahrestag des Deichbruchs, soll es Gedenkgottesdienste um 9 Uhr in der Kirche Wiesenau und um 10.30 Uhr in der Kirche BrieskowFinkenheerd geben.

Im Juli 1997 waren innerhalb von zwei Tagen zwei durchweichte Oderdeiche bei Brieskow-Finkenheerd und Aurith gebrochen. Das Hochwasser ergoss sich in die Ziltendorfer Niederung und verwandelte sie in einen 4500 Hektar großen See. 252 Häuser wurden dabei bis zum Dach überflutet, etwa 400 Familien wurden obdachlos. Personen kamen keine zu Schaden.