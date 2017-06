Jugendclub mit frischem Anstrich

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Der Jugendclub Nord an der Großen Freizeit hat seit gestern einen neuen Anstrich. Drei Tage lang haben Mitarbeiter und Helfer in Kooperation mit dem Atze-Projekt des Fürstenwalder Aus- und Weiterbildungszentrums (FAW) Wände und Säulen mit Farbe verschönert. Der Club blieb in dieser Zeit geschlossen.

Am Donnerstagvormittag sind die Renovierungsarbeiten noch in vollem Gang. Draußen lassen Sozialpädagogin Antja Stantien und die 19-jährige Friederike Matischka den Werkstattcontainer in knalligem Blau und Gelb erstrahlen. "Das sind die Farben der Gut-drauf-Aktion, an der wir uns auch beteiligen", erklärt Einrichtungsleiter Kai-Uwe Strohbach, während er die letzten Zentimeter der Rückwand streicht. Unter diesem Logo hat sich der Jugendclub auf die Fahne geschrieben, dass alle Veranstaltungen für Jugendliche die drei Kriterien gesundes Essen, Bewegung und Entspannung erfüllen.

Ganz entspannt, aber konzentriert trägt Friederike Matischka derweil das Gelb auf den unteren Rand des Containers auf. Die junge Frau ist eine von 16 Teilnehmern des Atze-Projektes, mit dem Jugendliche und junge Erwachsene mit Problemen und größtenteils ohne Schulabschluss fit für den Arbeitsalltag gemacht werden sollen. "Innerhalb eines Jahr versuchen wir, die Interessen und Stärken der Teilnehmer herauszufinden und sie zu unterstützen", erklärt Michaela Hoßmar, eine der beiden Betreuerinnen. Dazu gehören Projekte wie die Verschönerung des Jugendclubs. "Das ist für alle eine Win-Win-Situation", sagt Kai-Uwe Strohbach. "Wir haben Hilfe bei der Renovierung, und die Jugendlichen kommen mal raus und können ihre motorischen Fähigkeiten testen."

In den Aufenthaltsräumen erledigen der 16-jährige Patrice Ksink und Sozialarbeiter Matthias Bendig gerade die letzten Feinarbeiten: Kleine Löcher müssen noch mit Farbe aufgefüllt werden. Die Wände rund um die Sitzecke leuchten bereits in Magenta, die Bar ziert ein zartes Terracotta, der Flur ist in Cappuccino-Braun getaucht. Offiziell wird das Ergebnis am Montag präsentiert. "Da findet ab 17 Uhr unser monatliches Billardturnier statt", sagt Matthias Bendig, noch mit Farbe auf der Stirn.