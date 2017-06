Mehr Reisen zwischen Oder und Saar

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt/Saarlouis (MOZ) Um die Verbindung zwischen den beiden Partnerstädten Eisenhüttenstadt und Saarlouis weiter zu vertiefen, sollen in Zusammenarbeit mit Reiseunternehmen und den Tourismusvereinen Reiseangebote in die jeweiligen Städte entwickelt werden. Das ist ein Ergebnis von Arbeitsgesprächen, die unter anderem Eisenhüttenstadts Bürgermeisterin Dagmar Püschel sowie Saarlouis Oberbürgermeister Roland Herz und sein Nachfolger Peter Demmer (ab 1. Januar 2018) am Rande der Emmes geführt haben. Die Emmes, die am Wochenende gefeiert wurde, ist das große Stadtfest in Saarlouis und auch in diesem Jahr war dazu eine Delegation aus Eisenhüttenstadt angereist. Peter Müller, Vorsitzender Stadtverordnetenversammlung Eisenhüttenstadt, regte darüber hinaus an, den Kontakte der Wirtschaftsunternehmen beider Städte weiter auszubauen.