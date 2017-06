Eine Tote nach Wohnhausbrand in Kreuzberg

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Eine Frau ist bei dem Brand in einem Wohnhaus in Berlin-Kreuzberg gestorben. Nach Angaben der Feuerwehr hatten Rettungskräfte noch versucht sie am Freitag zu reanimieren. Todesursache ist den Angaben zufolge vermutlich eine Rauchgasvergiftung. Die Frau wohnte im dritten Stock des Altbaus in der Reichenberger Straße. Das Feuer war am frühen Freitagmorgen im ersten Stock in einer Wohnung ausgebrochen. Die Flammen breiteten sich schnell auf das Stockwerk darüber aus, es entwickelte sich starker Rauch. Es wurden sechs weitere Personen verletzt, eine davon schwer.