USA und Mexiko mit Siegen in WM-Qualifikation

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1579986/

Der 18 Jahre alte Offensivspieler von Borussia Dortmund sorgte mit seinen Toren in der 52. und 62. Minute für den 2:0 (0:0)-Sieg in der WM-Qualifikation. Die USA liegen unter Klinsmann-Nachfolger Bruce Arena mit sieben Punkten auf Platz drei der WM-Qualifikationsgruppe des Kontinentalverbandes CONCACAF. Die ersten drei Mannschaften der Gruppe qualifizieren sich für die WM 2018 in Russland.

Tabellenführer Mexiko gewann seine Partie zu Hause gegen Honduras mit 3:0. Für die Gastgeber trafen im Azteken-Stadion in Mexiko-Stadt Oswaldo Alanís (35.), Hirving Lozano (63.) und Raúl Jiménez (66.). «Wir waren solide in der Verteidigung und entschlossen im Angriff», sagte Mittelfeldspieler Jonathan Dos Santos nach dem Abpfiff.

Tatsächlich brauchten die Mexikaner allerdings etwas, um ins Spiel zu finden. Nationaltrainer Juan Carlos Osorio ließ Bayer-Stürmer Javier «Chicharito» Hernández auf der Bank und setzte auch den Kapitän und Mittelfeldspieler Andrés Guardado nicht ein.

Nach dem Führungstreffer von Alanís verstärkten die Mexikaner ihre Offensivaktionen, während Honduras extrem defensiv agierte. Trotzdem taten sich in der honduranischen Fünfer-Abwehrkette immer wieder Lücken auf, die Mexiko zu zwei weiteren Treffern nutzte.

Am Sonntag (Ortszeit) kommt es in Mexiko-Stadt zum Duell zwischen Mexiko und den USA. «Wir werden auch in Mexiko gewinnen», sagte Matchwinner Pulisic. Der Mexikaner Dos Santos sagte: «Das Spiel am Sonntag werden wir mit der gleichen Ernsthaftigkeit bestreiten wie heute. Wir gehen raus, um zu gewinnen.»