Tradition der Heimatkalender lebt wieder auf

04.06.2017 11:07

Thema

Schulischer Wettstreit: Bestes Streetsoccer-Team gesucht

Bad Belzig (MZV) Auch in diesem Jahr wird an der Geschwister-Scholl Grundschule in Bad Belzig das beste Streetsoccer-Team gesucht. Am kommenden Sonnabend, 10. Juni, werden... mehr