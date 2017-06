Regine Hildebrandt Tour mit 137 radelnden Teilnehmern

artikel-ansicht/dg/0/

Fläming (MZV) Die Wettervorhersage stimmte am vergangenen Sonnabend leider nicht, denn die vorausgesagten 30 Grad Celsius nebst strahlendem Sonnenschein blieben nach dem Start der Regine Hildebrandt Radtour 2017 in der Kur- und Kreisstadt ein Wunschtraum. Es schüttete wie aus Eimern. Dennoch ließen sich viel Radfahrer vom Wetter nicht abhalten, sondern radelten die 50 Kilometer-Tour durch. Eine kurze Verschnaufpause gab es in Borne auf dem Hof von Werner Sternberg. Nach dem Mittag in Buchholz wurden der jüngste und der älteste Teilnehmer ausgezeichnet aber auch die am weitesten Angereisten. Jüngster Teilnehmer war der neunjährige Mattis Görn aus Havelberg. Karl Böhm aus Dahnsdorf war mit 86 Jahren der älteste Teilnehmer und Michael Mutzbauer und Katrin Hagendorf kamen aus München und nahmen bereits zum 4. Mal den Pokal für den am weitesten angereisten Teilnehmer der Tour entgegen. Elisa Schadow, die neue Flämingkönigin, startete die Tour zeitgleich war es ihr erster Auftritt als neue Hoheit des Flämings.