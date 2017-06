Ein Mühlenfest mit vielen Freunden

artikel-ansicht/dg/0/

Borne (MZV) Nadine Steinkellner aus Jeserigerhütten wurde am Mühlentag in Borne zur Mühlenprinzessin gekürt. Niemand geringeres als Bildungsminister Günter Baaske nahm die Krönung auf der Bühne vor. Das war nur ein Höhepunkt des Borner Mühlenfestes. Organisator Werner Sternberg ist es wieder gelungen, ein umfassendes und abwechslungsreiches Programm auf die Beine zu stellen, welches viele Besucher an die Bockwindmühle zog. Vom Fest kündeten auch die gen Himmel gesandten weißen Tauben. "Es war das schönste Fest seit 20 Jahren", sagt Sternberg drei Tage später. Da lohnen sich die Mühen im Vorfeld eines solchen Großereignisses.