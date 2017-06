Weg von der Ellenbogentaktik

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Netzwerk ist in der heutigen Zeit wichtig. Gerade in der Berufswelt. Aus diesem Grund trafen sich im Technologie- und Gründerzentrum der Havelstadt Unternehmer. Auf Einladung vom Business Network International (BNI) kamen die unterschiedlichsten Gewerke zusammen. Sie sollten sich gegenseitig kennenlernen und Kontakte knüpfen. Bei den Gesprächen kam unter anderem heraus, dass noch ein Lehrling bei der Firma Metallbau Maserowski gesucht wird. Petra Müller von der Metallbaufirma ist Gründungsmitglied bei BNI. Sie findet die Treffen total spannend und es hat eine Euphorie ausgelöst. "Es ist ein Verbund der gut organisiert ist und dessen Arbeit Früchte trägt", so Müller. Für kleine Firmen ist die Kommunikation ganz wichtig und so können die Unternehmer über den berühmten Tellerrand hinaus schauen. Einer von ihnen ist Denny Albrecht. Er betreibt einen Hausmeisterservice und ist seit vier Jahren am Markt. Aufmerksam auf das BNI ist Albrecht über die Postbank geworden, wo er ein Geschäftskonto hat. "Ich will mal reinschnuppern in die Materie", begründet Albrecht sein Kommen. Grundsätzlich findet er die Idee des BNI super. Ziel des Netzwerkes ist es, weg von den Ellenbogen und zur Handschlag Qualität kommen. Das Motto lautet "Wer gibt gewinnt". Das BNI lebt von einem wöchentlichen Treffen. Vertrauen soll aufgebaut werden und die Unternehmen sollen durch Empfehlungen zusammen kommen. Das Besondere hierbei ist, dass pro Fachgebiet nur ein Vertreter dabei ist. So gibt es eine bunte Streuung der Gewerke und die Mischung macht es aus. "Wir sind eine Art Projektsteuerer", beschreibt Alexandra Anger, BNI-Direktorin der Region Potsdam, die Aufgaben. "Wir machen etwas gemeinsam und unterhalten uns auf Augenhöhe", so Anger weiter. So treffen sich die Netzwerkmitglieder jeden Freitag ab 7 Uhr im Sorat Hotel. "Die Leute und das Netzwerk sind es wert", erklärt Müller. Metallbau Maserowski konnte so eine neue Elektrikerfirma kennenlernen. Mehr Umsatz durch neue Kontakte und Geschäftsempfehlungen ist das Ziel. Lokal, regional und auch bundesweit kann im Netzwerk nach Kontakten gefragt werden. BNI bietet seinen Mitgliedern unter anderem Exklusivität, Training und Schulung sowie konstante Quellen für ein neues Geschäft an. Beim sogenannten Kickoff waren laut Anger interessierte Besucher und interessante Branchen vor Ort. Ob die Unternehmer Mitglied beim BNI werden wollen, entscheiden sie selbst. Ein Bewertungsbogen soll Aufschluss geben. Das BNI will Nutzen stiften und ist keine Drückerkolonne.