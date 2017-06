Unfall bei Einfahrt in Schleuse

artikel-ansicht/dg/0/

Himmelpfort (mo) Zwei Boote sind am Donnerstag an der Himmelpforter Schleuse zusammengestoßen. Gegen 14.30 Uhr rammte eine 50-Jährige mit ihrem Charterboot ein Kajütschiff, das bereits angelegt hatte. Die 68-jährige Insassin wurde Polizeisprecherin Ariane Feierbach zufolge so durchgerüttelt, dass sie über Rückenschmerzen klagte. Es wurde ein Rettungswagen angefordert, die Frau befindet sich noch in stationärer Behandlung, sagte Feierbach. Zu dem Unfall kam es aufgrund der mangelnden Fahrpraxis der Charterbootführerin und dem rauen Wind an diesem Nachmittag, vermutet die Polizei.