Hohen Neuendorf (OGA) "Wir wissen nie, was uns erwartet." Wenn der Pieper angeht und Axel Böttcher Stichworte wie "Verkehrsunfall", "Brand", "Technische Hilfeleistung" oder "umgestürzter Baum" liest, ist er sofort hellwach und auch etwas aufgeregt. Vor einem Jahr hat sich der Hohen Neuendorfer bei einem Tag der offenen Tür überzeugen lassen, aktives Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr zu werden. Er hat die Truppmann-Ausbildung absolviert und wächst nach und nach in die Aufgaben der Feuerwehr hinein. "Dabei wird keiner alleine gelassen", hat der 47-Jährige erleichtert festgestellt. "Zuerst habe ich einfache Sachen wie Absperrungen gemacht, wobei darauf geachtet wurde, dass ich mich nicht selber in Gefahr brachte. Aber ich wurde von Anfang an mitgenommen und eingesetzt. Zu tun ist immer was."

Diese Anspannung vor dem Ausrücken wird auch bleiben, weiß Nicole Jänicke aus jahrzehntelanger Erfahrung. Mit 37 Jahren zählt sie zu den ganz erfahrenen Feuerwehrleuten. Mit zehn Jahren folgte sie ihrem Vater Frank Jänicke in die Feuerwehr. Nach der Jugendabteilung ging sie in den aktiven Dienst, bildete sich immer weiter und übernahm auch Verantwortung. 18 Jahre lang war sie Jugendwartin. "Das konnte dann mal ein Jüngerer übernehmen", sagt sie lachend. Heute ist die Oberbrandmeisterin stellvertretende Zugführerin.

"Jeder Einsatz ist anders, Herzklopfen haben wir immer, und auch nach 27 Jahren lerne ich immer noch etwas dazu", sagt sie. Die Zusammensetzung der Kameraden ist oft anders, denn nicht immer hat jeder Zeit oder ist erreichbar. Ganz schnell und zuverlässig bilde sich während des Einsatzes immer die Struktur heraus, die auch nötig ist, um effektiv helfen zu können.

Dauerhaft Nachwuchs für die Feuerwehr zu finden, ist nicht leicht, sagen Nicole Jänicke und Stefan Reichel, auch wenn die Jugendwehr nicht schlecht aufgestellt ist. Der Wechsel in den aktiven Dienst fällt eben auch oft mit dem Übergang in die Ausbildung zusammen, mit dem oft auch ein Wohnortwechsel verbunden ist.

Dabei sind auch erwachsene Neulinge wie Axel Böttcher durchaus gefragt. "Ich habe früher auch immer gedacht, ich habe dafür keine Zeit", sagt er. Doch dieses Argument stellt der Projektleiter bei der Deutschen Bahn heute infrage. Denn es würde schließlich für jede Freiwillige Feuerwehrfrau und jeden Feuerwehrmann gelten. Alle haben ihren Job, Kinder, Familien. Sie sind unterschiedlich ausgebildet, haben verschiedene Fertigkeiten und durchaus nicht immer handwerkliche Berufe ,wie sie bei der Berufsfeuerwehr gefordert sind. Jeder bringt seine Fähigkeiten ein. "Mancher möchte es unbedingt dazu bringen, den Einsatz zu leiten. Ein anderer will genau das nicht", sagt Stefan Reichel. Dafür organisiert er vielleicht gern. Zurzeit hat die Hohen Neuendorfer Wehr 48 aktive Einsatzkräfte, 18 Mitglieder in der Jugendwehr sowie 20 Kameraden in der Alters- und Ehrenabteilung. Von der Stadt Hohen Neuendorf sehen sich die Feuerwehrleute inzwischen gut unterstützt, so Reichel. Die technische Ausrüstung sei auf einem modernen Stand, und die Kameraden absolvierten im Jahr an die hundert Fortbildungen. Dennoch sei die Wehr mit der wachsenden Einwohnerzahl der Kernstadt Hohen Neuendorf nicht adäquat mitgewachsen. Von den Aktiven sind lediglich fünf Frauen, in der Jugendwehr ist nur ein Mädchen - bedauerlicherweise, wie Nicole Jänicke und Stefan Reichel finden. Der 34-jährige Zugführer, der seit 15 Jahren bei der Feuerwehr ist, stellt fest, dass es gerade einen Generationswechsel gibt und einige den aktiven Dienst aufgeben. Reichel macht gerne Werbung dafür, dass sich mehr Frauen den Helm aufsetzen. "Frauen können alle Anforderungen erfüllen", ist er überzeugt, auch wenn die Schutzkleidung einiges wiegt und die Atemschutzausrüstung noch mehr. Schwere Geräte muss niemand alleine tragen, und mit Scheren oder dem hydraulischen Rettungsgerät umzugehen, kann jede und jeder lernen. Doch das sei gar keine Bedingung, sagt Stefan Reichel. Fingerspitzengefühl bei Konflikten und Feinfühligkeit im Einsatz selbst sowie wie in den Übungen und in der Nachbereitung seien ebenso wichtig. So sei seine Stellvertreterin beispielsweise besonders gut im Analysieren von nötigen Fortbildungen in der Truppe. Auch der Zusammenhalt untereinander sei wichtig. Für die meisten gelte dann auch: einmal Feuerwehr, immer Feuerwehr. "Der Weg in der Ausbildung ist stringent", weiß Nicole Jänicke. "Ob technische Begeisterung, Organisation oder Einsatz - wir finden für jeden die richtige Aufgabe."

Nicole Jänicke gehört zu den Feuerwehrleuten, die nicht immer sofort vor Ort sein können, wie diejenigen Kameraden, die in der Hohen Neuendorfer Stadtverwaltung, beim Bauhof oder wie Zugführer Stefan Reichel bei der Wasser-Nord-Gesellschaft arbeiten. Die Mutter einer dreijährigen Tochter ist in einer Zahnarztpraxis in Berlin beschäftigt. Sie ist dabei, wann immer es ihr möglich ist. Das Ehrenamt ist eben viel mehr als ein Hobby. Es ist eine Herausforderung, und sie ist stolz auf das, was sie tut. "Wir kommen, wenn andere Hilfe brauchen - und gedankt wird es uns definitiv."

Bei einem Tag der offenen Tür kann jeder die Feuerwehr und ihre Arbeit kennenlernen. Unter dem Motto "Ansehen. Anfassen. Mitmachen" findet er am Sonnabend, 17. Juni, am Depot in der Waldstraße 4 statt. Von 10 bis 16 Uhr gibt es Showübungen und Demonstrationen, Infostände sowie ein Kinderprogramm. Wer an diesem Tag Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau sein möchte, sollte sich unter der Nummer 0172 9070939 anmelden.