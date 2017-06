Beobachter: Tote Zivilisten durch US-geführte Luftangriffe in Syrien

artikel-ansicht/dg/0/

Damaskus (dpa) Erneut sind bei einem Luftangriff der US-geführten Allianz auf IS-Gebiete in Syrien nach Angaben von Beobachtern mindestens acht Zivilisten getötet worden. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete am Freitag von Luftangriffen, die ein Krankenhaus und eine Moschee in der größtenteils von den Islamisten kontrollierten Provinz Dair as-Saur getroffen hätten. Unter den Toten sollen demnach fünf Mitarbeiter des medizinischen Personals sein.