Ältere mit wachsendem Einfluss - Seniorenwoche beginnt

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Damit sich ältere Menschen wohlfühlen und im Alltag klarkommen, müssen die Voraussetzungen stimmen. Jedes Jahr beschäftigt sich in Brandenburg eine Themenwoche mit Anliegen der Senioren. Die wissen recht genau, was zu tun und notwendig ist.

artikel-ansicht/dg/0/1/1580014/

Alt werden im gewohnten Kiez, eine auskömmliche Rente und eine gute medizinische Versorgung - das sind immer wieder geäußerte Wünsche älterer Menschen. Bei der Brandenburger Seniorenwoche stehen ab Samstag solche und andere Themen im Mittelpunkt. Landesweit sind derzeit 562 000 Menschen über 65 Jahre alt - etwa 22 Prozent der Bevölkerung. Bis 2030 wird ihre Zahl wegen des demografischen Wandels weiter wachsen; 8,8 Prozent der Brandenburger sind dann nach Angaben des Seniorenrats älter als 80 Jahre.

"Im Allgemeinen sind die Rentner mit ihrer jetzigen Lebenssituation nicht unzufrieden", sagte dessen Vorsitzender Wolfgang Puschmann. "Aber bei zunehmendem Alter nehmen dann Ängste zu." Der körperliche Abbau schränke beispielsweise die Mobilität ein. Dann sei es wichtig, dass Ärzte und Geschäfte weiter gut erreichbar sind. "Das beschäftigt die Menschen. Sie haben auch Angst davor, eigene Schwächen zugeben zu müssen."

Ältere Menschen brauchten auch eine sichere Infrastruktur: Busse und Bahnen müssten regelmäßig fahren, Senioren und ihre Vertretungen rechtzeitig eingebunden werden, wenn die Kommunalpolitik über Themen entscheide, die das Leben Älterer beeinflussen. Zudem sei auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der "jungen Alten" und der "Hochbetagten" einzugehen, verlangte Puschmann. Senioren wollten weiter am gesellschaftlichen Leben teilnehmen, wofür aber in den Kommunen geeignete Bedingungen herrschen müssten.

Ein anderes großes Thema ist dem Ratsvorsitzenden zufolge die Schaffung von bezahlbaren und altersgerechtem Wohnraum in Stadt und Land. "Es gibt entschieden zu wenige Wohnungen mit sozialen Mieten für kleine Renten." Ein Riesenproblem sei mittlerweile, dass sich Ältere einen Umzug in kleinere Wohnungen oft nicht leisten könnten. In ihren zu groß gewordenen Wohnungen hätten sie oftmals noch alte, günstige Verträge mit preiswerten Mieten. Von der Landesregierung forderte Puschmann ein Förderprogramm für den sozialen Wohnungsbau, das diese Probleme angeht.