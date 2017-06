Senioren im Fokus

artikel-ansicht/dg/0/

Am Samstag, 10. Juni, eröffnet Familien- und Sozialministerin Diana Golze (Die Linke) in Bad Belzig die unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) stehende diesjährige Seniorenwoche im Land Brandenburg. Die Eröffnungsveranstaltung im Havelland fand am Donnerstag in Brieselang statt. Die 24. Seniorenwoche vom 11. bis 18. Juni bietet verschiedenste Veranstaltungen.

Zum Programm im Westen des Landkreises, zu dem der Seniorenbeirat Rathenow einlädt, gehören Vorträge, die sich speziell an die älteren Westhavelländer wenden.

"Seit Januar dieses Jahres gilt das neue Pflegestärkungs-Gesetz", sagt Sabine Weiß-Gränzer. Am 14. Juni, 15.00 Uhr, lädt die Rechtsberaterin der Verbraucherzentrale in Rathenow zum Vortrag über "Neues über Pflegeleistungen" in die Begegnungsstätte "Fidelio" der Volkssolidarität in der Ferdinand-Lasalle-Straße ein. "Ältere Menschen müssen speziell auf eine ausreichend abwechslungsreiche und nährstoffreiche Ernährung achten. Ebenso auf genügend Flüssigkeitsaufnahme", betont Katrin Hofschläger. Am 15. Juni, 10.00 Uhr, lädt die Ernährungsberaterin in Diensten der Verbraucherzentrale in das Büro des Bündnisses für Familie Westhavelland, Berliner Straße 83, zum Vortrag über "Gesunde Ernährung im Alter" ein. Für die Vorträge wird kein Eintrittsgeld erhoben.

Den Abschluss der Seniorenwoche in Rathenow bildet der traditionelle Seniorentanz am 22. Juni, 15.00 Uhr, in der Pension "Tivoli" im Osten der Kreisstadt.