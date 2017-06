Tiere suchen neues Zuhause

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) Der Blick der Hunde ist herzzerreißend, manche bellen und laufen aufgeregt umher. Ihnen allen gemein ist ihr Warten auf ein neues Zuhause. Denn sie sitzen im TierheimDie dortigen Mitarbeiter versuchen ihr möglichstes, es den vierbeinigen Bewohnern so angenehme wie möglich zu machen. Aber ein echtes Zuhause wäre natürlich viel besser.

Wer die Tiere im Tierheim unverbindlich kennen lernen will oder die Arbeit des betreibenden Tierschutzvereins unterstützen möchte, der kann am Sonntag, 18. Juni, zum diesjährigen Tag der offenen Tür in der Bammer Landstraße 33c vorbei schauen. Von 10.00 bis 17.00 Uhr können Fragen zu allen bellenden und maunzenden Bewohnern gestellt werden. Dazu gibt es ein kleines Programm, Kaffee und Kuchen.

Die Tierschützer würden sich natürlich auch freuen, wenn die eine oder andere Spende ihren Weg ins Tierheim finden würde, denn ohne diese großzügigen Gaben könnte das Tierheim nicht existieren. Neben den immer benötigten Futter- und Geldspenden, sind auch Reinigungsmittel gefragt. Der Verbrauch ist enorm, denn die Behausungen der Tiere müssen sauber gehalten werden. Gefragt sind auch breite Kokosbesen und stabile Schrubber, um die "Restebeseitigung" gründlich vornehmen zu können.