Sportbad im Turm ab Montag wieder offen

08.06.2017 20:45

Thema

Oranienburgs Ehrenbürger Horst Eichholz beigesetzt

Oranienburg (kd) Der Oranienburger Ehrenbürger Horst Eichholz wurde am Donnerstag in dem von ihm gegründeten Tierpark beigesetzt. Eichholz war am 17. Mai im Alter von... mehr