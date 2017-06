artikel-ansicht/dg/0/

Prag (dpa) EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat zu einer engeren militärischen Zusammenarbeit in der Europäischen Union aufgerufen. Dies sei nicht nur ein Aufruf zu einem "Europa der Verteidigung", sondern zur "Verteidigung Europas" und seiner Werte, sagte der 62-Jährige am Freitag auf einer Sicherheitskonferenz in Prag. Der verteidigungspolitische Teil des Lissabon-Vertrags von 2009 müsse dazu aus dem "Dornröschenschlaf" erweckt werden.