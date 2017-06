Finanzspritze beim Piratenfest

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Sie befindet sich noch in der Aufbauphase und laut Rektorin Susanne Ritter müssen sie sich vieles erarbeiten. Hierzu zählen beispielsweise die Vordrucke von bestimmten Formularen. Gemeint ist die Grundschule in der Kleinen Gartenstraße in der Havelstadt. Momentan besuchen 46 Kinder die Einrichtung. Sie werden von drei Lehrern unterrichtet. Die Erstklässler kommen aus Schmerzke und dem Umland des Schulstandorts. An der Schule geht es voran. Der Fundus erweitert sich. Ein Schulförderverein wurde gegründet und beim Projekt "Dem Euro auf der Spur" gewannen die Schüler den ersten Preis und somit gab es zwei Schecks. Zum einen gab es 250 Euro von der Rathenower Volksbank und dann nochmal 1000 Euro von der Brandenburger Bank. "Ich bin sehr glücklich diese Grundschule leiten zu dürfen", strahlt Rektorin Ritter. Sie weiß engagierte Kolleginnen und Eltern um sich. So war das Piratenfest zum Kindertag auch ein voller Erfolg. "Die Kinder haben Spaß", stellte Lehrerin Ulrike Dümchen fest. An mehreren Stationen zeigten die Kinder zusammen mit ihren Eltern ihr Können. Das ging vom Dosenwerfen, über das Sackhüpfen bis hin zum Seemannsknoten schnüren. Das Fest wurde vom Schulförderverein unterstützt. Vorsitzender ist Stev Lange. Von ihm ging die Initiative aus, einen Schulförderverein ins Leben zu rufen. Anfang des Jahres hat sich der Verein konstituiert. Unterstützung bei der Gründung kam vom Landesverband Schulischer Vereine Berlin15 Mitglieder gehören dem Schulförderverein derzeit an. Sie wollen den Schülern den Unterricht schön gestalten. Materialien beschaffen, Eintrittsgelder bei Ausflügen und Klassenfahrten bezahlen - einfach unterstützen eben. Die Schule finanziell unterstützen und dort entgegenwirken, wo Probleme bestehen. "Die Arbeit läuft gut", so Marcus Schütz stellvertretender Vorsitzender. Zur Einschulung im neuen Schuljahr ist eine Überraschung geplant. Apropos neues Schuljahr: dann bekommt die Schule wieder Zuwachs. Zwei neue Lehrer sollen kommen. Um wen es sich handelt und welche Fächer sie unterrichten, wollte Rektorin Ritter noch nicht preisgeben. Das Lehrerteam wird dann insgesamt 99 Schüler betreuen. Fleißig lesen und schreiben haben die Kinder schon gelernt. "Die Arbeit macht Spaß und wir bekommen viel Unterstützung durch die Eltern", beschreibt Dümchen den Alltag an der Schule. Es sei arbeitsintensiv und sie ist gespannt auf die Entwicklung der Grundschule. Neu ist, dass Interessierte die Grundschule in der Kleinen Gartenstraße nun auch im Internet finden. Der Elternverbund funktioniert, dass bestätigte auch Marcus Schütz vom Förderverein. "Es gibt viele helfende Hände", so Schütz. Beim Piratenfest mussten die Herren des Vereins ihre gärtnerischen Qualitäten unter Beweis stellen. Sie pflanzten einen Ginkgo-Baum. Für die Kinder wollen sie als nächstes ein Trampolin anschaffen.