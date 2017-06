Gabriel erwartet schnelle Regierungsbildung in Großbritannien

artikel-ansicht/dg/0/

Wolfenbüttel/Berlin (dpa) Der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) erwartet nach dem Wahlausgang in Großbritannien eine schnelle Regierungsbildung. Gabriel sagte am Freitag in Wolfenbüttel, Premierministerin Theresa May habe die Wahl zur Abstimmung über den Brexit gemacht. "Sie hat gesagt, sie will eine starke Mehrheit für den Austritt aus der Europäischen Union. Die hat sie nicht bekommen. Ich finde, die britischen Bürgerinnen und Bürger haben gezeigt, dass sie mit sich nicht spielen lassen wollen."