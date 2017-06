Flüchtlingshelfer frustriert über Abschiebungen

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Hohe bürokratische Schranken und die Abschiebung integrierter Asylbewerber sind für die Flüchtlingshelfer in Brandenburg die größten Probleme. "Wir müssen aufpassen, dass wir nicht Politikverdrossenheit ausgerechnet bei denjenigen schüren, die sich besonders für unsere demokratische Gesellschaft engagieren", sagte die Integrationsbeauftragte Doris Lemmermeier am Freitag bei der Vorstellung einer Studie über die Arbeit der Ehrenamtler. Die Flüchtlingshelfer unterstützen demnach die Neuankömmlinge insbesondere bei Behördengängen, durch Patenschaften, mit Deutschkursen und Willkommensfesten.

An der Online-Befragung im Auftrag der Landesregierung hatten sich mehr als 500 ehrenamtliche Flüchtlingshelfer beteiligt. Rund 27 Prozent nannten die Bürokratie wie ausufernder "Papierkram" bei der Suche nach einem Arbeitsplatz für die Geflüchteten als größtes Hemmnis für ihre Arbeit. An zweiter Stelle führten 25 Pozent die politischen Barrieren und dabei insbesondere die Abschiebungen an.

"Sie können nicht verstehen, dass Menschen, die sie jahrelang unterstützt und die sich mit Arbeit und Ausbildung gut integriert haben, plötzlich wieder gehen müssen", sagte Sozialministerin Diana Golze (Linke). Hier könne jedoch nur der Bund Abhilfe schaffen. "Die Diskussion muss auf Bundesebene geführt werden - bis hin zu einem Einwanderungsgesetz - weil wir bislang nur die Möglichkeit des politischen Asyls haben." Flucht könne aber durchaus auch aus wirtschaftlichen Gründen notwendig sein.

Grünen-Landeschef Clemens Rostock kritisierte in diesem Zusammenhang insbesondere die Abschiebungen nach Afghanistan. "Die Frustration vieler ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen in Bezug auf Ablehnungsbescheide bestärkt uns in der Ansicht, dass Abschiebungen nach Afghanistan falsch sind", sagte Rostock. "Mit dieser Politik riskiert man, die Ehrenamtlichen zu verprellen."

Nach den Ergebnissen der Studie sind 65 Prozent der Flüchtlingshelfer berufstätig und engagieren sich in ihrer Freizeit. Als Motiv nannten 75 Prozent humanitäre Gründe, 60 Prozent "wollen einfach helfen" und rund 45 Prozent nannten politische Gründe. Dabei waren Mehrfachnennungen möglich. Die überwiegende Mehrheit der Ehrenamtlichen (70 Prozent) ist zwischen 40 und 70 Jahre alt. Lemmermeier zufolge gibt es im Land 115 Flüchtlingsinitiativen mit jeweils 10 bis 100 Mitgliedern.

Knapp 97 Prozent der Befragten gaben an, dass sie sich trotz aller Schwierigkeiten aus heutiger Sicht erneut für Flüchtlinge einsetzen würden. "Das ist ein unglaublich hoher Wert und zeigt die innere Überzeugung von der Notwendigkeit dieses Engagements", sagte Lemmermeier.