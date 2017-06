artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Nach der schweren Wahlniederlage im vergangenen Herbst wollen die Berliner CDU-Mitglieder ihre Partei moderner und offener gestalten. Das ergab eine Mitgliederbefragung des Landesverbandes, deren Ergebnisse am Freitag vorgestellt wurden. Demnach fordert die Mehrheit der CDU-Mitglieder in ihren Antworten mehr Beteiligung der Basis an wichtigen Entscheidungen, mehr Frauen in Führungspositionen und eine stärkere Nutzung der digitalen Medien. Inhaltlich stehen die Themen Innere Sicherheit, Einwanderung und Integration und Bildung ganz oben. Auf einem Landesparteitag am 17. Juni sollen erste Schwerpunkte in Richtung Modernisierung setzen, wie der Berliner CDU-Generalsekretär Stefan Evers ankündigte.