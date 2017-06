Handwerk fordert Infrastrukturkonzept für Lausitz

artikel-ansicht/dg/0/

Dresden/Cottbus (dpa) Vor einer gemeinsamen Kabinettssitzung der Regierungen Sachsens und Brandenburgs am Dienstag in der Lausitz fordert das Handwerk eine "zukunftsweisendes Infrastrukturkonzept" für die Region. Leistungsfähige Straßen- und Schienenverbindungen sowie Breitbandnetze seien Grundvoraussetzungen für einen erfolgreichen Strukturwandel, betonten die Präsidenten der Handwerkskammern Cottbus und Dresden, Peter Dreißig und Jörg Dittrich, am Freitag. Der langfristige Ausstieg aus der Braunkohle sei für die Lausitz eine Zäsur und zugleich Katalysator für einen grundlegenden Strukturwandel.