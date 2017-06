artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Elke Büdenbender ist neue Schirmherrin des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen, Unicef, in Deutschland. Die Ehefrau von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier übernahm das Ehrenamt am Freitag im Berliner Schloss Bellevue von Daniela Schadt, der Lebensgefährtin des früheren Bundespräsidenten Joachim Gauck. Das Amt wird in Deutschland traditionell vom Ehepartner oder Lebensgefährten des Staatsoberhaupts ausgeübt.