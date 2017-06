artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1580056/

Der 149-malige schwedische Nationalspieler trägt seit fünf Jahren das THW-Trikot. «Niclas ist ein Weltklasse-Rechtsaußen, den wir langfristig halten möchten», sagte Trainer Alfred Gislason. In 265 Partien für die Schleswig-Holsteiner hat Ekberg 897 Tore erzielt. In dieser Saison führt der 28-Jährige die Teamliste mit 244 Toren an. Dreimal wurde er mit den Kielern deutscher Meister und gewann zweimal mit ihnen den DHB-Pokal.