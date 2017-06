Straßensperrungen fürs Havelfest

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) (pm) Für das diesjährige Havelfest vom 16. bis 18. Juni sind folgende Straßensperrungen in der Stadt Brandenburg an der Havel erforderlich: der Parkplatzes auf dem Neustädtischen Markt wird ab Dienstag, 13. Juni, 7 Uhr, voll gesperrt. Auch die Klosterstraße sowie die Straßen Johanniskirchplatz und Am Salzhof werden für den gesamten Durchgangsverkehr ab Mittwoch, 14. Juni, 7 Uhr, voll gesperrt. Die Zufahrt ist dann nur noch für Anlieger erlaubt. Die Einbahnstraßenregelung wird aufgehoben.Ebenfalls sind die Ritterstraße zwischen Altstädtischer Fischerstraße und Beginn der Fußgängerzone ab Freitag, 16. Juni, 8Uhr für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt. Das Haltverbot gilt auch auf dem Alfred-Messel-Platz ab dem 16. Juni, 7 Uhr. Der Platz wird für die Einsatzfahrzeuge von Polizei, Feuerwehr und Rettungswesen benötigt. Es wird dringend um Beachtung der im Festgebiet aufgestellten Haltverbote gebeten und darauf hingewiesen, dass verkehrsordnungswidrig abgestellte Kraftfahrzeuge kostenpflichtig abgeschleppt werden.