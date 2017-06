Tod und Trauer ins Lebens integrieren

artikel-ansicht/dg/0/

Ein Anliegen, dass auch die Björn-Schulz-Stiftung um Martina Geiersberg, Angela Schmidt-Gieraths vom Ambulanten Hospiz- und Palliativdienst Potsdam Mittelmark, Christiane Deshur von der Familienberatungsstelle "Parduin" und die Krankenhausseelsorge des Städtischen Klinikums unterstützen. Aus diesem Anlass laden die vier Organisatoren am Freitag, 23. Juni, dazu ein, sich beim Familienhospiztag im Rahmen der Brandenburgischen Hospizwoche einmal bewusst mit dem Tod auseinanderzusetzen, ihn nicht auszugrenzen, sondern in den Lebensalltag zu integrieren und als das anzunehmen, was er ist: einer von vielen Abschieden im Leben. Welche tiefgreifende Erfahrung Trauer und Abschied sind, wird dabei auf eindrucksvolle Weise das Familienstück "Über die Trauer hinaus" des Figurentheaters um 17.30 Uhr zeigen, ehe Interessierte in vier verschiedenen Workshops selbst Gelegenheit haben,Trauer und Tod auf ihre Weise zu verarbeiten. So wird es ab 18.30 Uhr die Möglichkeit geben, ein Erinnerungskästchen zu basteln und eine eigene Trostpuppe zu basteln. In den Räumen des Sonnensegel e.V. werden zudem Gefühle getanzt, in der Gotthardtkirche meditiert. Eine Anmeldung zum Familienhospiztag ist nicht erforderlich. Die Organisatoren freuen sich auch zahlreiche Besucher.