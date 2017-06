Von Potters Zauberstab inspiriert

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Wer traut einem 20-jährigen Lehrmädchen zu, einen dreiteiligen Roman zu schreiben? Samantha Krautz lernt im ersten Jahr Einzelhandelskauffrau, nachdem sie die Schule in der 12. Klasse abgebrochen hat. Sitzt tagsüber an der Kasse, räumt Waren ein und geht zur Berufsschule. Nach Feierabend bleibt der Fernseher aus, dafür fährt sie den Computer hoch und versinkt in einer Fantasiewelt, in der sich blutrünstige und zärtliche Dramen abspielen.