Verkohltes Essen - zwei Verletzte

Nauen (MOZ) In Nauen waren am Donnerstag aus einer Wohnung in der Graf-Arco-Straße Rauchschwaden aufgestiegen. Feuerwehrleute und Polizisten eilten dorthin. Wie sich herausstellen sollte, hatte der Bewohner Essen auf dem Herd zubereitet, das allerdings vor sich hin schmorte und schließlich verkohlte. Der 55-jährige Bewohner musste mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch ein Zeuge, der noch vor Eintreffen der Polizei die Wohnungstür aufgebrochen hatte, verletzte sich. Er musste ebenfalls in einem Krankenhaus behandelt werden.