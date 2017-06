"Wir werden Samstag alles geben"

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) Wer in die Regionalliga Nordost zum FC Energie Cottbus und SV Babelsberg 03 aufsteigen will, muss gewinnen. So einfach ist nun die Marschrichtung für den FSV Optik Rathenow definiert. Denn der Vizemeister der Oberliga Nord kam im Relegationshinspiel auf heimischem Rasen gegen den Zweiten der Süd-Staffel nicht über ein 3:3 hinaus. Es war sehr spannend am Vogelgesang!

Julian Ringhof hatte am Mittwoch in der 12. Minute das 1:0 für die Optiker erzielt.

Julian Ringhof hatte am Mittwoch in der 12. Minute das 1:0 für die Optiker erzielt. © harzmann

Durch die Auswärtstorregel ist der VfB Germania Halberstadt nun augenscheinlich im Vorteil. Ein torloses Remis würde ihm im Rückspiel am Samstag ebenso reichen wie ein 1:1 oder 2:2. Erst ein 3:3 brächte Rathenow in die Verlängerung mit eventuell anschließendem Elfmeterschießen. Ab 4:4 wären die Optiker wieder im Vorteil. Wer derweil eine Führung durch die reguläre Spielzeit bringt, tritt in der kommenden Saison eine Klasse höher an.

Dass aber die Rathenower Probleme damit haben, knappe Vorsprünge zu behaupten, war schon während der Oberliga-Saison 2016/2017 mehr als einmal zu sehen. Trainer, Spieler und Fans rauften sich zuletzt am 19. März in Seelow die Haare, als nach 2:1-Führungstreffer in der 90. Minute noch der Ausgleich in der Nachspielzeit fiel. Zwei Punkte wurden so liegen gelassen. Die hätten letztlich den direkten Aufstieg gebracht. Auch am Mittwoch klingelte es kurz vor Schluss im Rathenower Kasten. Die Halberstädter hatten durch zwei Treffer in der zweiten Halbzeit den 1:3-Pausenstand egalisiert.

Die mitgereisten Fans aus dem Harz hatten dadurch wohl mehr Freude am Spiel als der Rathenower Anhang. Insgesamt wollten rund 750 Leute das Relegationshinspiel zwischen den Vizemeistern sehen. Wohl nicht weniger werden es am Samstag, 10. Juni, in Halberstadt sein. Und wie die meisten Fußballfreunde wissen, ist ein 3:3 längst noch nicht mit einem Freifahrtschein in die Regionalliga gleichbedeutend. Es dürfte nochmals sehr spannend werden. Denn Optik-Trainer Ingo Kahlisch verspricht: "Wir werden Samstag alles geben, im Fußball ist alles möglich!"

Wer den FSV anfeuern will, kann ganz bequem mit der Bahn anreisen. Abfahrt ist um 9.02 Uhr auf dem Rathenower Bahnhof. Es geht über Stendal und Magdeburg (jeweils umsteigen) nach Halberstadt und dort vom Bahnhofsvorplatz mit der Straßenbahnlinie 2 zur Westerhäuser Straße. Von dort sind es nur noch wenige Meter zu Fuß bis zum Friedensstadion, wo das Relegationsrückspiel um 14.00 Uhr angepfiffen wird. Live-Ticker auf www.fupa.net!