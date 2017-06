Einbrecher schlagen Hauseigentümer ins Gesicht

artikel-ansicht/dg/0/

Hohen Neuendorf (OGA) Auf so einen Moment können Hauseigentümer gerne verzichten. Als am Freitagmorgen der Bewohner eines Hauses in der Birkenwerderstraße in Hohen Neuendorf um 8.20 Uhr zurückkam, begegnete er auf der Treppe zwei Männern, die offenbar gerade in sein Haus eingebrochen waren. Die Terrassentür war aufgehebelt worden. Einem der beiden Einbrecher konnte der Hohen Neuendorfer den Rucksack entreißen, in dem er Diebesgut wie Schmuck fand. Beim Verlassen des Hauses schlug ihm der andere Mann dann ins Gesicht. Die beiden Unbekannten flüchteten zu Fuß in Richtung Birkenwerder. Ein Fährtenhund kam zum Einsatz, die Täter konnten aber nicht gestellt werden. Der Fährtenhund lief bis zur Ecke Erdmannstraße/Rudolf-Breitscheid-Straße. "Dort stand vermutlich das Fluchtfahrzeug", sagte Polizeisprecherin Dörte Röhrs.