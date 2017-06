artikel-ansicht/dg/0/

Moskau (dpa) Trotz Protesten hat das russische Unterhaus einem gigantischen Bauprojekt in Moskau zugestimmt. Tausende Plattenbauten aus der Nachkriegszeit sollen abgerissen werden. Es sollen jedoch nur die Wohnhäuser entfernt werden, deren Bewohner zuvor mehrheitlich zugestimmt hätten, sagte der stellvertretende Parlamentspräsident Pjotr Tolstoi der Agentur Interfax zufolge am Freitag. Das Projekt könnte mehr als eine Million Menschen betreffen. Das Gesetz muss offiziell in einer weiteren Lesung genehmigt werden, das gilt jedoch in der Regel als Formalie.