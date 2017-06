Menschenrechtsgericht stoppt Behandlungsabbruch für todkrankes Baby

artikel-ansicht/dg/0/

Straßburg (dpa) Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat den Eltern eines todkranken Babys in Großbritannien neue Hoffnung gegeben. Bis Dienstagmitternacht müssen die Ärzte versuchen, das Kind am Leben zu halten, entschieden die Straßburger Richter am Freitag. Charlie solle dabei so behandelt und gepflegt werden, dass er so wenig Qualen wie möglich erleide und größtmögliche Würde behalte.