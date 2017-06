artikel-ansicht/dg/0/

Herr Lederer, Sie sind Senator für Kultur und Europa. Konnten Sie schon etwas für Europa tun?Oder wird Europa an den Posten nur so drangehängt, weil man Europa irgendwie mit drin haben muss?

Nein, „drangehängt“ ist da gar nichts. Wenn wir an den Brexit denken, an die sozialen Zustände und die finanzielle Situation gerade im Süden Europas, an das Spannungsverhältnis zur Türkei und an viele andere Probleme, dann ist das Thema Europa, gerade aus linker Sicht, außerordentlich wichtig. Und die Verbindung zur Kultur liegt doch in Berlin auf der Hand. Wir betreiben hier keine Nationalkultur, sondern setzen uns den vielfältigsten äußeren Einflüssen bewusst aus. Das Zusammendenken von Kultur und Europa ist daher kein Zufall.

Die Vielfalt bekommt Berlin frei Haus.

Aber mit dieser Vielfalt wäre es schnell vorbei, wenn die EU auseinanderbrechen würde. Wir können bestimmten Entwicklungen entgegenwirken. Beispielsweise können Künstler untereinander die Sprachlosigkeit überwinden, die auf politischer Ebene herrscht. Oder wir sind gefordert, wenn die Leitung des polnischen Kulturinstitutes abberufen wird, weil dessen Arbeit einigen in der Warschauer Regierung nicht national genug ist.

Wir haben in Brüssel eine Landesvertretung, können so die Berliner Interessen direkt in Brüssel vertreten. Da ist es allerdings sinnvoll, sich mit anderen zu verbünden. In den drei Landesregierungen, in denen die Linken vertreten sind, stellen sie auch den Europaminister. Wir positionieren uns inBrüssel sehr häufig gemeinsam.

Wie sieht aus Ihrer Sicht die Zukunft Europas aus?

Wir müssen dafür kämpfen, dass es in Europa sozial gerecht zugeht. Und ich glaube, wir brauchen eine Perspektive, die in den kommenden 20 bis 30 Jahren eine Republik Europa einschließt.

Was würden Sie denn als erste Erfolge im Kulturbereich bezeichnen? Den teilweisen Erhalt der Kudamm-Bühnen?

Ja, auch. Das war schon keine Selbstverständlichkeit, dass nach einem Streit von 15 Jahren, bei dem keine der beteiligten Seiten der anderen noch über den Weg traute, gemeinsam eine Lösung gefunden werden konnte. Die Kudamm-Bühnen gehören einfach zu Berlin. Auch den Gesprächsprozess beim Staatsballett sehe ich als Erfolg. Und wir haben in den nichttariflichen Bereichen des Kulturbetriebs die Löhne an die Tarife angepasst. Jetzt gehen wir engagiert und klar in die Debatte um den Kultur-Etat.

Sie haben viele Probleme geerbt: Volksbühne, Staatsoper, Pergamonmuseum, Humboldt-Forum, Einheitsdenkmal und einiges mehr.

Das gehört nun mal dazu, wenn man ein Regierungsamt übernimmt – das bedeutet Arbeit. Mit diesen Baustellen, oft ja im wahrsten Sinne des Wortes, versuche ich vernünftig und diskursiv umzugehen. Anders als es behauptet wurde, wollte ich nicht Kultursenator werden, um möglichst viele Premieren besuchen zu können. Es geht mir darum, eine Kulturpolitik zu gestalten, die möglichst alle einbezieht, und die Probleme zu lösen, die es gibt.

Bei der Kultur in Berlin spielt der Bund eine immer größere Rolle. Besteht da nicht die Gefahr wachsender Abhängigkeit?

Berlin ist die Hauptstadt, mit einem Kulturerbe, das wir allein gar nicht sichern könnten. So große und wichtige Einrichtungen wie das Jüdische Museum oder den Martin-Gropius-Bau kann Berlin allein nicht vernünftig betreiben und angemessen ausstatten. Wir freuen uns also über das Engagement des Bundes. Berlin muss aber seinen Teil leisten. Und bei den meisten Kultureinrichtungen käme der Bund gar nicht auf die Idee, unterstützend zu wirken. Etwa wenn es um Bibliotheken, Musikschulen, Jugendkunstschulen, Kulturhäuser oder um die freie Szene geht.

Bei den herausragenden kulturellen Einrichtungen und Institutionen ist der Bund auf jeden Fall omnipräsent. Nimmt Ihnen das nicht Gestaltungsspielraum?

Es kommt darauf an, wie kollegial das Verhältnis ist. Mit Frau Grütters arbeite ich sehr gut zusammen ...

… Kulturstaatsministerin Monika Grütters istnicht gerade ein Fan von Ihnen.

… Danach müssen Sie Frau Grütters fragen. Ich kann nur sagen, dass wir ein gutes Arbeitsverhältnis pflegen. Ich schätze an ihr, dass sie Kulturpolitik wirklich mit dem Herzen betreibt. Richtig bleibt jedoch: Ohne Hilfe des Bundes könnten wir jedenfalls keine drei Opern unterhalten und auch nicht sieben Orchester. Wichtig ist, dass die Hilfe nicht an bevormundende Bedingungen geknüpft ist.

Hat die Bundes-Politik nicht ein bisschen viel Macht über die Kultur? Bundestagspräsident Lammert zum Beispiel kritisiert zentralstaatliche Tendenzen.

Diese Kritik ist mir zu abstrakt. Bei der Bildungspolitik zum Beispiel halte ich 16 verschiedene Systeme für einen Anachronismus. Ich sehe eher mit Bedauern, dass sich der Bund bei der Kultur nur subsidiär engagiert. Ich fände es richtig, wenn sich der Bund viel stärker am Erhalt und Ausbau kultureller Einrichtungen in den Ländern und Kommunen beteiligen würde. Das lässt allerdingsdas Grundgesetz derzeit nicht zu.

Ihre Meinung über die Volksbühne ist bekannt. Wären Sie schon früher Kultursenator gewesen, wäre Frank Castorf wahrscheinlich noch Intendant und Chis Dercon wäre es auf jeden Fall nicht. Jetzt wollen Sie sich an den Vertrag mit Dercon halten. Wie finden Sie denn das Programm, das Dercon gerade vorgelegt hat?

Also: Ich habe gesagt, dass sich alle Seiten an den Vertrag halten müssen. Und das neue Programm der Volksbühne habe ich zur Kenntnis genommen ...

… Würden Sie sagen, dass es vertragsgemäß ist?

Das kann man wohl kaum von einer Programm-Pressekonferenz herleiten. Ich bin neugierig auf das, was passiert. Dercon und seine Leute sollen erst einmal anfangen, und dann hoffe ich, dass sie ihr Programm für die Stadtgesellschaft spannend umsetzen. Ich werde mich bei der Bewertung in jedem Fall zurückhalten.

Könnten Sie Dercon entlassen, wenn Sie der Meinung sind, dass er seinen Vertrag nicht erfüllt?

Ich kann ja verstehen, dass man mir entlocken will, was im Falle eines Scheiterns passiert. Aber ich wünsche mir kein Scheitern und Spekulationen helfen niemandem.

Wie sehen Sie eigentlich die Fortschritte beim Berliner Schloss – oder besser bei der inhaltlichen Gestaltung des Berliner Humboldt-Forums?

Ich bin froh über das, was unsere Berliner Akteure in der Stiftung Stadtmuseum und in der Kulturprojekte GmbH bislang auf die Beine gestellt haben. Das wird eine großartige Berlin-Ausstellung im Humboldt-Forum.

Aber bei der sonstigen Gestaltung der Museumsflächen hinkt die inhaltliche Debatte dem Baugeschehen doch nach wie vor ordentlich hinterher.

Ja, vor allem wenn man dem Anspruch, „eine Museumslandschaftaus einem Guss“ präsentieren zu wollen, gerecht werden will.Berlin ist hier nur mittelbar beteiligt und es ist schwierig, bei so vielen Akteuren auf Augenhöhe zu agieren. Aber es stimmt schon: Erst war das Ringen um das Gebäude da und viel später hat man sich damit beschäftigt, was in dem Schloss gezeigt werden soll. Das wirkt nun nach.

Das Kreuz auf der Kuppel wollen Sie nicht.

Nein. Kreuze gehören gegebenenfalls auf Sakralbauten. Der Sinn des Humboldt-Forums ist es, Lern- und Erfahrungsort für die kulturellen Traditionen der Menschheit zu sein. Dort ein Kreuz draufzusetzen, wäre völlig anachronistisch.

Und was ist mit dem Argument, dass das Schloss möglichst originalgetreu errichtet werden soll?

Das ist schon wegen der modernen Gestaltung der Ostfassade hinfällig. Auch innen hat das Gebäude mit einem Schloss nichts zu tun. Außerdem ist das historische Schloss ursprünglich gar nicht mitKapelle und Kreuz ausgestattet worden. Das Kreuz kam erst nach 1848 auf die Kuppel. Als Symbol der Allianz von Krone und Kirche und für die Niederschlagung der ersten Demokratiebewegung. In diese Tradition sollten wir uns nicht stellen.

Weil Sie auch für den Denkmalsschutz zuständig sind, sind Sie nun in Sachen Olympiastadion gefragt. Was halten Sie denn von der Idee, das Stadion zum reinen Fußballstadion zu machen?Selbst Usain Bolt macht sich für die blaue Tartanbahn stark.

Die Pläne, die ich kenne, kenne ich aus der Zeitung. Warten wir also ab. Zum Beispiel, was die Denkmalsschützer sagen. Das Ensemble ist ja schon einmal gründlich mit öffentlichen Mitteln zugunsten des Bundesligafußballs umgewandelt worden. In jedem Fall brauchen wir auch in diesem Fall eine gründliche Debatte.

Wie funktioniert denn der kulturelle Austausch mit Brandenburg? Gibt es den überhaupt?

Klar, und er wird zunehmend enger. Auf den unterschiedlichsten Ebenen. Künstler suchen sich Ateliers in Brandenburg. Brandenburger gehen in die Berliner Theater. Berliner besuchen die Kammeroper in Rheinsberg oder das neue Museum Barberini in Potsdam. Oder denken Sie an den Kulturzug nach Wroclaw. Das war eine Angelegenheit für Berliner und Brandenburger gleichermaßen.

Aber wirkt Berlin nicht häufig wie ein starker Magnet, der kulturelle Interessen so stark anzieht, dass in Brandenburg so manche Institution in die Knie geht? Frankfurter werden wohl grundsätzlich in Berlin ins Theater gehen. Schließlich hat das Kleist-Theater vor Jahren dichtgemacht.

Ja, zugegeben, von Berlin geht eine starke Gravitationskraft aus. Aber ich denke nicht, dass deswegen in Brandenburg Kultur vernichtet wird. Ich sehe ein anderes Problem, und das hat mit Berlin und Brandenburg nichts zu tun: Viele Kommunen haben größte Schwierigkeiten, wenigstens ihren kulturellen Bestand zu erhalten. Diese brauchen dringend Unterstützung. Und davor steht die Beantwortung der Frage: Wieviel ist der Gesellschaft Kultur wert?

Welche Musik hören Sie eigentlich privat?

Klassik, Jazz, Blues, Techno und vieles andere mehr. Nur keine Schlager.

Bleiben wir beim Jazz. Was haben Sie eigentlich gegen Till Brönner und dessen Initiative vom House of Jazz? Ist Ihnen das Projekt zu elitär? Da sollen doch auch freie Gruppen und weniger prominente Musiker rein?

Wir haben demnächst ein Gespräch mit Herrn Brönner. Mit elitär hat das alles nichts zu tun. Mir ist aber ein Projekt erst einmal nicht geheuer, bei dem der Bund vorher bestimmt, wie es zu laufen hat, und nur dann würde er das Geld dazu geben, die laufende Finanzierung bliebe jedoch Berlin überlassen. Das ist die Art von Zusammenarbeit, die ich nicht will. Und deswegen habe ich in diesem Fall von einem vergifteten Geschenk gesprochen. Ich bin aber gern dazu bereit, mit allen darüber zu reden, wie wir in der Alten Münze einen Ort der zeitgenössischen Musikproduktion schaffen können.

Der rot-rot-grüne Senat hatte einen sehr schlechten Start. Dabei soll doch alles anders werden. Jedenfalls wurde eine neue politische Kultur versprochen. Kommt die noch?

Ich glaube, sie ist schon zu bemerken. Nehmen Sie den Fahrrad-Volksentscheid. Da ging es auf und ab. Am Ende haben aber alle Beteiligten miteinander geredet und wir haben ein Ergebnis. Gerade wir Linken wollen ja mehr direkte Demokratie und die Einbeziehung derjenigen, die von den Folgen einer Entscheidung betroffen sind. Das geht auch im kleineren Maßstab, zum Beispiel beim Staatsballett schienen die Fronten verhärtet und jetzt wird wieder miteinander geredet.

Wenn man sich in der Stadt umschaut, dann wird den Vermögenden immer mehr von den besten Teilen verkauft – und wenn es eine „Welle“ aus Beton an der Spree ist, wo eine Wohnung schon einmal vier Millionen Euro kosten kann. Ist der Kampf um die soziale Stadt nicht längst verlorengegangen?

Es sind auf jeden Fall harte Auseinandersetzungen – aber wir führen sie. Ich bin erst einmal froh, dass wir nicht mehr unter dem Zwang stehen, öffentliches Eigentum verkaufen zu müssen, um überhaupt politisch agieren zu können. Wir denken jetzt sogar darüber nach, Flächen zurückzukaufen. Wir müssen die Dämpfung des Mietpreisanstiegs hinbekommen, und wir müssen mehr Sozialwohnungen bauen. Leider können wir in Berlin nicht das bundesdeutsche Mietrecht verbessern. Auch deswegen brauchen wir im Bund eine politische Veränderung.

Die Flächen in der Berliner Innenstadt sind doch längst verteilt.

Das stimmt nicht. Es gibt noch welche, auf denen die Stadt etwas entwickeln kann, und wir haben die Genossenschaften. Wir dürfen nicht aufgeben. Immerhin haben wir die Mieten im ehemaligen sozialen Wohnungsbau deutlich gekappt und die Wohnungsbaugesellschaften sogar zu Mietsenkungen zu veranlassen.

Sie sind der beliebteste Politiker der Stadt – fragen Sie sich manchmal, warum?

Wer weiß, wie lange so ein Hoch anhält. Letztlich kann ich die Frage nicht beantworten. Ich versuche, Politik so zu machen, wie ich es für richtig halte – mit Leidenschaft, und gehe auf die Leute zu. Vielleicht hat das geholfen.

Und wie gefällt Ihnen die Rolle als regierender Politiker insgesamt? Vermutlich ist das Privatleben auf ein Minimum geschrumpft.

Mein Terminkalender war auch schon voll, als ich Landesvorsitzender war. Der Unterschied ist, dass ich meine Termine damals selbst gemacht habe. Das ist jetzt anders. Außerdem muss ich mich viel mehr auf andere verlassen. Den kritischen Blick aufs eigne Treiben, den möchte ich mir allerdings bewahren.

Und macht es nun Spaß, Senator zu sein?

Natürlich.