Zahlreiche Schüler ausgezeichnet

Nauen (MOZ) Brandenburgs Verbraucherschutzminister Stefan Ludwig (Die Linke) hat jüngst im Beisein von Bürgermeister Detlef Fleischmann (SPD) die Wirtschaftspreise am Leonardo da Vinci Campus in Nauen verliehen.

Mit Laura-Marie Roggisch (Freihandelsabkommen TTIP), Sophie Labs (Börse und Manipulation) und Greta Mohr (Fairtrade) wurden gleich drei Schülerinnen aus der 9. Jahrgangsstufe für ihre wissenschaftlich erarbeiteten Themen auf höchstem Abitur-Niveau ausgezeichnet.

In der Sekundarstufe I wurde Victor Momirovic für seine herausragenden Leistungen und sein wirtschaftliches Denken geehrt. In der Sekundarstufe II ging der Preis an die Schülerinnen Lea Debusmann, Maria Hahn und Antonia Meyer zu Rheda für Ihr Projekt "Jugend testet".

Das Ziel des Campus mit dem Fach Wirtschaft ist es, Wissen über wirtschaftliche Zusammenhänge zu vermitteln ebenso wie kritische Verbraucher zu erziehen.