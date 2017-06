Hochschulpräsidenten kritisieren internationale Uni-Rankings

artikel-ansicht/dg/0/

Hamburg (dpa) Hochschulpräsidenten aus über 20 Ländern haben auf einer Konferenz in Hamburg internationale Rankings von Universitäten kritisiert. Diese förderten Gleichförmigkeit und verhinderten Differenzierung, hieß es in einer am Freitag veröffentlichten Erklärung. Es sei unsinnig, 22 000 Universitäten mit 200 Millionen Studierenden auf der Welt zu vergleichen, sagte der Rektor der Universität Hamburg, Prof. Dieter Lenzen.