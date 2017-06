Fußball-Landesliga: Falkenthal und Borgsdorf auf Abschiedstour

artikel-ansicht/dg/0/

Falkenthal (MOZ) Das Duell zwischen dem FC Füchse Falkenthal und dem FSV Forst Borgsdorf ist nicht nur das letzte Fußball-Kreisderby in der laufenden Landesliga-Saison. Für beide Teams ist es zumindest vorerst auch der letzte kreisinterne Vergleich in dieser Spielklasse. Falkenthal steigt ab, Borgsdorf meldet freiwillig ab.

"Ein bisschen Wehmut ist schon dabei", räumt Füchse-Trainer Björn Flieger nach vier Falkenthaler Landesliga-Jahren ein. "Wir hatten in dieser Spielklasse tolle Derbys mit Zehdenick, die zum Glück immer zu unseren Gunsten ausgegangen sind. Die Statistik wird sich nun auch nicht verändern", scherzt der Coach des Tabellenletzten. Er betont: "Es wäre gelogen, wenn wir sagen, wir freuen uns abzusteigen. Aber wir freuen uns auf der anderen Seite auf Mannschaften wie Altlüdersdorf II und Birkenwerder. Und darauf, dass wir in der neuen Spielklasse ein paar Siege mehr einfahren werden."

Zunächst zähle aber nur das Heimspiel gegen Borgsdorf. Da haben die Falkenthaler einiges vor. "Wir wollen zeigen, dass wir nicht ohne Grund in der Landesliga gespielt haben. Ich hoffe, dass wir den Fans, die uns in der schweren Zeit immer unterstützt haben, noch einmal eine Freude bereiten können. Wir wollen uns mit einem Erfolg verabschieden. Dafür werden wir alles tun."

Wie so oft in dieser Saison stehen nicht alle Spieler zur Verfügung. "Ich werde nicht klagen, weil drei oder vier Spieler fehlen", sagt Flieger. Er habe dennoch einen ordentlichen Kader zusammen. In diesem werden einmal mehr einige A-Junioren stehen. Auch Robin Mohr, der sein Debüt geben wird. "Dieser eingeschlagene Weg ist unsere Zukunft."

Dass Gegner Borgsdorf diese nicht in der Landesliga sieht, bedauert Björn Flieger. "Ich hätte mich gefreut, wenn sie auch unter den nun gegebenen Voraussetzungen im Land gespielt hätten, anstatt den Weg der Abmeldung zu gehen."

Diese Entscheidung gab der Forst-Vorstand vor elf Tagen bekannt. Zwei Spiele stehen noch in der Landesliga an, dann geht es für den FSV zurück in den Kreisspielbetrieb. Um Punkte spielen die "Förster" künftig in der Kreisoberliga. Das Team droht auseinanderzufallen. "Wir wollen es dennoch ordentlich zu Ende bringen", versichert Trainer Steffen Dierig. Dieser berichtet, dass die Spieler viel mit sich selbst beschäftigt seien. "Sie sind extrem abgelenkt." Schwer werde es in Falkenthal auch, weil vier Akteure aufgrund der Hochzeit von Malte Borchert fehlen. "Da wir auch ein paar Verletzte haben, werde ich die Mannschaft extrem aus der Zweiten verstärken", kündigt der Coach an. Herschenken wolle man dennoch nichts. "Alle bringen sich beim Training nach wie vor ein."

Steffen Dierig wurde von den Entwicklungen in Borgsdorf genauso überrascht wie seine Spieler. "Wir waren fokussiert auf die neue Saison. Es liefen seit März die Planungen." Der frühere Trainer von Mühlenbeck und Birkenwerder berichtet, dass oft sein Telefon klingelt. "Das sind Vereine, die versuchen, über mich an Spieler ranzukommen. Und einige versuchen auch, an mich ranzukommen." Und? "Über meine Zukunft habe ich mir noch keinen Kopf gemacht. Ich denke, es läuft darauf hinaus, dass ich zu Hause bleibe. Das kann sich natürlich kurzfristig ändern. Aber vom Grundgedanken ist es so."