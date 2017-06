Bank kritisiert Öffentlich-Private-Partnerschaften

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1580097/

"Die im Gesetz vorgesehene Aufstockung des Kommunalinvestitionsförderungsfonds um 3,5 Milliarden Euro ist zu begrüßen, jedoch sollen damit auch ÖPP-Projekte finanziert werden können, die in der Regel für Kommunen viel teurer werden", so Bank.

"Ein Beispiel aus dem Landkreis Offenbach zeigt, wie teuer durch ÖPP finanzierte Bildungsinfrastruktur für die Kommunen werden kann. In Offenbach wurden mehr als 90 Schulen durch ÖPP-Projekte modernisiert. 780 Millionen Euro wurden dafür insgesamt innerhalb von 15 Jahren veranschlagt. Schon knapp zehn Jahre später gab es eine Kostensteigerung von 50 Prozent. Diese zahlt jetzt zusätzlich der Landkreis und damit der Steuerzahler."

Bei so genannte Öffentlich-private Partnerschaften (ÖPP) übernehmen private Unternehmen für Kommunen vertraglich geregelt zum Beispiel den Bau von Schulen, Rathäusern oder Feuerwehren, die dann wiederum von der Kommune gemietet werden. "Kurzfristig kann das einen kommunalen Haushalt entlasten, da die Investitionssumme nicht gestemmt werden muss, jedoch wird es durch die monatlichen Mieten am Ende meist viel teurer. Den privaten Partnern werden bei ÖPP-Projekten Gewinne garantiert, während die Kosten und Risiken einseitig bei der öffentlichen Hand, also den Steuerzahlern, liegen", meint Bank.

"In Wustermark sollte mal ein Kindergarten über solch ein Modell gebaut werden. Zum Glück konnte dieses vom Bürgermeister damals favorisierte Projekt durch die Gemeindevertretung verhindert werden und die Gemeinde hat später selbst gebaut. Denn Öffentlich-Private Partnerschaften lösen weder die finanziellen Probleme der öffentlichen Hand, noch helfen sie den Kommunen finanziell nachhaltig, ihren Investitionsstau abzubauen beziehungsweise die dringend benötigten Investitionen in die Bildungsinfrastruktur langfristig und finanziell vertretbar zu lösen." Übrigens: Bereits 2011 legten die Landesrechnungshöfe und der Bundesrechnungshof einen Erfahrungsbericht zu ÖPP/PPP-Projekten vor, in dem bilanziert wurde, dass die Kommunen, die ÖPP-Projekte durchführten, bei einer konventionellen Vergabe von öffentlichen Aufträgen gespart hätten.