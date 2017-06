Getrieben vom Hass gegen Anderssein

artikel-ansicht/dg/0/

So wurde am 12.September 2015 ein Teenager-Pärchen im Ruppiner Einkaufszentrum zusammengetreten. Die damals 15-Jährige trug ein T-Shirt mit linkspolitischem Inhalt. Sie und ihr Freund hatten außerdem grell gefärbte Haare und einen Irokesenschnitt. Sie mussten nach dem Überfall mit Verletzungen im Gesicht und am Oberkörper ins Krankenhaus.

Die Anklage wirft L. vor, der erste Angreifer gewesen zu sein, die 15-Jährige geschubst und ins Gesicht getreten zu haben. Zuvor soll er in martialischem Tonfall den Bekenner-Aufdruck ihres T-Shirts skandiert haben: "Good night - white pride" ("Gute Nacht - weißer Stolz"). L. selbst trug ein T-Shirt mit der Aufschrift "Refugees not welcome" ("Flüchtlinge nicht willkommen"). K. soll später hinzugekommen und im Gemenge auf den Freund der 15-Jährigen eingetreten haben.

Am 4.Dezember vorigen Jahres wiederum jagten L. und K. mit einem anderen Mann zwei ägyptische beziehungsweise palästinensische Flüchtlinge durch die Wittstocker Innenstadt. K. boxte einem der beiden Asylbewerber vor dem Restaurant Mendoza mit der Faust ins Gesicht. L. verfehlte ihn. Den wegrennenden Flüchtlingen jagten sie hinterher - L. mit einem Messer in der Hand, K. mit Schlagring bewaffnet. Den Palästinenser schlugen sie zu Boden und traten auf ihn ein, bis ein Zeuge durch sein Auftreten den Gewalttaten ein Ende machte. Die Angreifer brüllten der Anklage zufolge bei ihrer Tat mehrfach den Satz "Deutschland den Deutschen".

Seit diesem Vorfall sitzen beide Wittstocker in Haft. Durch ihre Verteidiger ließen sie am Freitag Teilgeständnisse zum Neuruppiner Überfall verlesen.

L. führte die Tat vor allem darauf zurück, dass er völlig betrunken war. Er habe mit K. und anderen Kumpanen zu einer Demo nach Hamburg fahren wollen, die ausfiel. Sie zogen daraufhin durch Berliner Kneipen. Abends seien sie nach Neuruppin gefahren, weil Bekannte eine Bowlingbahn angemietet haben sollen. Doch auf dem Reiz-Gelände fühlten sie sich durch das Auftreten einer Gruppe Linker provoziert. "Ich war stinksauer und bin auf die Gruppe los", verlas der Verteidiger L.s Aussage.

Dass es ein junges Mädchen war, das er niedertrat, "beschämt" ihn heute "zutiefst", wie der Verteidiger L. weiter zitierte. Der "verdammte Suff" habe an dem Abend seine Wirkung getan. Er wolle dem Mädchen ein Schmerzensgeld von 1000 Euro zahlen, wenn er wieder Geld verdienen könne. Derzeit habe er nichts, weil seit dem Gefängnisaufenthalt seine wirtschaftliche Grundlage - ein TattooStudio - weggebrochen sei.

Auch K. schwieg und ließ sich nur über eine Erklärung seines Verteidiger teilgeständig ein. Demnach sei auch er total betrunken gewesen. Er räumte "einen einzigen Fußtritt" in jener Tatnacht ein. Ebenso wie L.s Verteidiger, der von der "Bitte um Vergebung" sprach, las auch K.s Anwalt eine Entschuldigung vor und bot dem Opfer Schmerzensgeld an.

Die Opfer der beiden mutmaßlichen Neonazis machten im Zeugenstand nicht den Eindruck, dass sie schon bereit für "Vergebung" sind. Die heute 17-jährige Auszubildende schilderte traumatische Folgen durch das Erlebnis. So könne sie kaum noch das Haus allein verlassen, leide an Schlafstörungen und wage es nicht mehr, bestimmte Kleidung anzuziehen oder auffällige Frisuren zu tragen. In therapeutischer Behandlung sei sie aber nicht.

Den ersten Angreifer, der ihr auch den T-Shirt-Schriftzug entgegenbrüllte, könne sie mit Sandy L. genau identifizieren. Dieser könne aufgrund seiner vorderen Position auch nur der Einzige gewesen sin, der ihr einen so heftigen Fußtritt verpasste, dass ein Schuhabdruck im Gesicht blieb. Für eine kurzen Moment sie sei aber bewusstlos gewesen beziehungsweise habe nun eine Erinnerungslücke. Sie erinnere sich erst wieder daran, wie ihr Freund um Hilfe schrie - bevor er selbst attackiert wurde.

F. selbst sagte über diesen Angriff selbst als Zeuge vor Gericht aus. Dabei schilderte er, wie er "mehr als zweimal" in den Rücken getreten worden sei - seiner Meinung nach nur von K., der zuvor um ihn herum gelaufen sei.

Laut K.s Verteidiger widersprachen F.s zeitliche Angaben aber deutlich denen, die in einer Videoaufzeichnung des Reiz' zum Tragen kommen. Die Kameras hatten die Gewaltattacke mit laufender Zeitanzeige eingefangen. L.s Anwalt suchte unter anderem in seiner Befragung von F. zudem herauszustellen, dass nicht nur "Good night - white pride" auf dem T-Shirt der 15-Jährigen gewesen sei, sondern auch eine Abbildung, wie jemand einen Rechten verprügelt. "Das ist nicht lustig", sagte er zu einigen im gut gefüllten Zuschauerraum, die auf seine hartnäckige Befragung mit Lachen reagierten.

Prozessbeobachter haben noch an fünf weiteren Tagen die Möglichkeit, die Verhandlung zu verfolgen. So viele Tage sind angesetzt. Ein Urteil wird für den 28.Juli erwartet. Neben den Überfällen wird den beiden 36-Jährigen illegaler Waffenbesitz und L. Fahren unter Trunkenheit und ohne Fahrerlaubnis vorgeworfen.