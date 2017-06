100 Luftballons zum Geburtstag

artikel-ansicht/dg/0/

Elstal (MOZ) Die Flugaufsicht war informiert und gab zu dieser außergewöhnlichen Aktion ihr Okay: An der Heinz-Sielmann-Oberschule zu Elstal wurde jüngst ein besonderes Jubiläum zelebriert. Der Namenspatron der Schule, Heinz Sielmann, ein hochdekorierter Tierfilmer, Publizist und Umweltschützer, der etwa die bekannte Sendereihe "Expeditionen ins Tierreich" produzierte, wäre am 2. Juni 100 Jahre alt geworden. Zu diesem Anlass flogen auch 100 Luftballons gen Himmel.

In Vorbereitung auf das besondere Gedenkfest wurden zahlreiche Projekte durchgeführt, die sich thematisch dem Lebenswerk von Heinz Sielmann widmeten und deren kreative Resultate bei den Feierlichkeiten in Form von Plakaten, Dioramen, Fotos, Kurzfilmen sowie Schülervorträgen präsentiert wurden. Der Höhepunkt wurde nun zum Abschluss gefeiert. Auf dem Musenhof der Oberschule wurden 100 umweltfreundliche Luftballons gen Himmel geschickt. Das bemerkenswerte daran war, dass an den Luftballons Infokärtchen hingen, die den Findern Heinz Sielmanns Lebensphilosophie des Naturschutzes näherbringen sollen.

Außerdem sollte auf die Tiere aufmerksam gemacht werden, die laut Artenschutzreport 2015 in Deutschland in ihrem Bestand gefährdet sind. Darüber hinaus enthielten die Kärtchen einen QR-Code und eine Webadresse, über die sich die Finder mithilfe einer TAN registrieren lassen können, um ihren Standort mitzuteilen. Damit soll die Flugweite und demzufolge die Verbreitung der Ideale von Heinz Sielmann in der Region feststellbar sein. Die Schülerinnen und Schüler der Heinz Sielmann Oberschule können auf diese Weise den Erfolg ihrer Aktion messen.