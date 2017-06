Menschliches Skelett unter Straße gefunden

artikel-ansicht/dg/0/

Luckenwalde (dpa) Bauarbeiter sind beim Verlegen einer Fernwärmeleitung in Luckenwalde (Teltow-Flämming) auf ein menschliches Skelett gestoßen. Sie hätten die ersten Knochen am Donnerstag etwa 80 Zentimeter unter der Straße des Friedens gefunden, teilte die Polizei am Freitag mit. Im Laufe des Tages entdeckten Beamte dann weitere Knochen auf der Baustelle.