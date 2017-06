Beeskow zeigt DDR-Plastiken

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Das Kunstarchiv Beeskow zeigt ab Mitte Juni in einer neuen Ausstellung Plastiken, die von Bildhauerinnen in der DDR geschaffen wurden. Gezeigt werden 22 Werke von Bildhauerinnen verschiedener Generationen, darunter von Jenny Mucchi-Wiegmann, Gertrud Classen, Lore Plietzsch, Anna Franziska Schwarzbach, Sabina Grzimek und Emerita Pansowová. Die Ausstellung "Bildhauerinnen!" wird am 17. Juni, 15 Uhr, eröffnet und ist bis zum 10. September auf der Burg Beeskow zu sehen.