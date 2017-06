artikel-ansicht/dg/0/

Luxemburg (dpa) Der EU-Plan für eine Vorabkontrolle von Reisenden aus Ländern ohne Visumspflicht kommt voran. Die EU-Staaten einigten sich am Freitag in Luxemburg auf eine gemeinsame Linie für das Einreisesystem, über dessen Ausgestaltung sie nun mit dem EU-Parlament verhandeln müssen. Der Plan sieht nach Ratsangaben vor, auch Reisende aus Drittstaaten, die kein Visum zur Einreise in die Schengenzone brauchen, vorab zu überprüfen. Ihnen kann dann unter Umständen die Einreise verweigert werden.