Landesregierung schafft zusätzliche Stellen in Justiz

Potsdam (dpa) Nach heftigen Protesten aus der Richterschaft und Reihen der Staatsanwälte will die Brandenburger Landesregierung in der Justiz 26 neue Stellen schaffen. Hintergrund sei, dass insbesondere an den Verwaltungsgerichten die Zahl der neu eingegangenen Verfahren im ersten Quartal 2017 gegenüber dem Vorjahr um 340 Prozent gestiegen sei, teilte das Finanzministerium am Freitag mit. Grund sei die Zunahme von Asylverfahren, aber auch von Verfahren in den Bereichen Baurecht und Bafög.