Kletterfelsen im Schlosspark jetzt komplett

Oranienburg (OGA) Die beiden orangefarbenen Kletterfelsen im Schlosspark sind jetzt durch eine Seilhängebrücke miteinander verbunden. Ein weiteres Kletternetz wurde an dem größeren Felsen angebracht. Damit ist ist die neue Attraktion im Schlosspark komplett, teilte die Tourismus- und Kulturgesellschaft TKO am Freitag mit. Jason Sannemann, Schüler der 1. Klasse der Waldschule Oranienburg, war einer der ersten, der die neue Seiltechnik Freude ausprobierte. Er hatte sichtlich Spaß. Am Wochenende dürfte auch der benachbarte Wasserspielplatz bei den Kindern heiß begehrt sein.